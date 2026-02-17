Itt az agresszió ellenszere, egy kapszula lehet a megoldás

A szakemberek szerint az omega–3 zsírsavak – amelyeket leginkább halolaj-kapszulákból vagy tengeri halak fogyasztásával vihetünk be – nemcsak a szívnek, hanem az agy működésének, így az agresszió visszafojtásának is kulcsszereplői lehetnek, hívta fel a figyelmet a Sciencealert.

Egy tanulmány kimutatta, hogy az omega–3 zsírsavak fogyasztása 28 százalékkal csökkenti az agressziót – Fotó: pexels.com

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói 29 korábbi, randomizált vizsgálat adatait elemezték újra, amelyekben összesen 3 918 ember vett részt. Az eredmény: rövid távon akár 28 százalékkal csökkent az agresszív viselkedés.

A hatás gyerekeknél, felnőtteknél, egészségeseknél és betegek esetében is megjelent, és mindegy volt, hogy az indulat hirtelen kitörés (reaktív) vagy előre megfontolt (proaktív) volt.

Mitől csökken az agresszió?

A kutatók szerint az omega–3:

csökkenti az agyi gyulladást

stabilizálja az idegsejtek működését

segít a hangulat és impulzuskontroll szabályozásában.

Ez magyarázhatja, miért válhatnak nyugodtabbá azok, akik rendszeresen fogyasztják. A tanulmány egyik vezető szerzője, Adrian Raine szerint az eredmények annyira meggyőzőek, hogy:

El kell kezdenünk alkalmazni az omega–3-at az agresszió csökkentésére – akár a közösségben, akár az egészségügyben, akár a büntetés-végrehajtásban. Ha egy gyermek agresszív, a szülőknek tudniuk kell, hogy az orvosi vagy pszichológiai kezelés mellett heti egy-két adag hal is segíthet.

Bónuszhatás: szívvédelem

Korábbi kutatások szerint az omega–3 a szívre is pozitív hatással van:

csökkenti a szívinfarktust,

a stroke kockázatát,

és más szív-érrendszeri betegségek kockázatát is.

