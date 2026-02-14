A halál után még hallunk? Sokkoló vallomások az „utolsó percekről”

A vizsgálatot, amelyben 25 amerikai és brit kórház vett részt a New York-i NYU Langone Medical Center orvosa, Dr. Sam Parnia vezette, aki olyan betegeket kérdezett ki, akiket klinikailag halottnak nyilvánítottak, majd sikeresen újraélesztettek. Összesen 53 szívleállásból felépült beteget elemzett a kollégáival, 40 százalékuk emlékezett tudatos gondolatokra vagy történésekre, többen pontosan fel tudták idézni, mit mondtak körülöttük az orvosok. Többen hallották, amikor az orvosok kimondták a halál időpontját, ami arra utal, hogy az agyuk tovább működött, írja a New York Post.

A klinikai halál beállta után még egy órával is működhet az emberi agy egy friss kutatás szerint – Fotó: pexels.com/illusztráció

Nemcsak a tiszta tudatosság jeleit mutatták, hanem azt is, hogy ezek az élmények különlegesek és egyetemesek. Nem álmok, nem hallucinációk, nem téveszmék

– mondta a kutató.

Az agy nem áll le – „szuperüzemmódba” kapcsol

A kutatók EEG-vel mérték az agyi aktivitást, és gamma, alfa, béta, delta és theta hullámokat észleltek – ezek mind a gondolkodáshoz és az emlékezéshez kötődnek. Ez az aktivitás 35-60 perccel a szív leállása után is megjelent.

Az agy sokkal ellenállóbb, mint hittük. Azt találtuk, hogy az agy elektromos jelei a hosszan tartó újraélesztés során is visszatérhetnek

– mondta Parnia.

A páciensek úgy érezték, elhagyták a testüket, és mozogni tudtak. A kórteremben voltak, és információkat gyűjtöttek. Teljesen a tudatuknál voltak.

Miért „pörög fel” az agy halálkor?

Parnia szerint a halál közeledtével megszűnik az agy gátló rendszere, ezt diszinhibíciónak nevezik.

Ez lehetővé teszi, hogy az ember hozzáférjen a teljes tudatához – minden gondolatához, emlékéhez, érzelméhez

– fedte fel a szakember. Ez lehet a magyarázata annak is, miért mondják sokan, hogy „lepereg előttük az egész életük”.

A kutatás szerint a halál nem egy pillanat, hanem egy folyamat. Ez az eredmény pedig a jövőben megváltoztathatja az újraélesztési protokollokat és a halál megállapításának módját is.

