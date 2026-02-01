Romlik a memóriája? Így késleltesse a gondolkodás lassulását!

Az agy öregedése elkerülhetetlen: nemcsak a test, de az agy is lassan változik az életkor előrehaladtával. Ezt a fokozatos folyamat az agyi atrófia, amely mindenkit érint. Azonban kérdéses, hogy az agy szerkezeti változásai mikor kezdenek hatással lenni a memóriára – írja a FitBook.

Egy új nemzetközi kutatás szerint van egy életkori küszöb, amely felett a memóriazavar kockázata fokozódik. A vizsgálatban több mint 10 000 MRI-felvételt és 13 000 memória-tesztet elemeztek 3700 egészséges felnőtt adataiból. A kutatók azt találták, hogy 60 éves kor körül kezd jelentősen megmutatkozni a kapcsolat az agy szerkezeti változásai és a memóriateljesítmény között.

60 éves kor felett mutatkozik meg főleg az agy változása

A kutatás kimutatta, hogy főleg a hippokampuszban találtak mérhető összefüggést az agy szerkezetének változása és a memória csökkenése között. 60 éves kortól kezdve egyre gyakrabban fordul elő, hogy az agy állományának csökkenése a memória gyengülésével jár.

70 éves kortól a strukturális változások már sokkal gyakrabban okoznak memóriazavart. A kutatók szerint a kompenzáló mechanizmusok ilyenkorra már gyengébbek.

Még azoknál is, akiknél korábban alig mérhető változás volt, megfigyelhető a kapcsolat az agy állapota és a memóriateljesítmény között.

80 éves korra a memória érzékenysége eléri a csúcspontját: már kisebb változások is jelentős mértékben befolyásolhatják a felidézést. Az agy ekkor már kevésbé képes a veszteségeket kompenzálni, ezért a memóriateljesítmény különösen érzékennyé válik az apróbb strukturális változásokra.

Az APOE ε4 gén hordozói esetében a folyamat gyorsabban indulhat el, ami azt jelenti, hogy az agy bizonyos területein a változások korábban kezdik befolyásolni a memóriát. Maga a mechanizmus azonban mindenkinél azonos: a különbség abban rejlik, hogy kinél és mikor kezd jelentkezni az első hatás.

Fontos kiemelni, hogy nem minden agyi változás vezet automatikusan memóriazavarhoz. A hatás nagymértékben függ attól, mely területek érintettek, és mennyire képes az agy kompenzálni a változásokat.

Azok, akik szellemileg és testileg aktívak maradnak, hosszabb ideig őrizhetik meg memóriájukat és agyi teljesítőképességüket. A mentális aktivitás, a testmozgás, a szociális kapcsolatok és a megfelelő alvás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az agy tartalékai minél tovább megmaradjanak, és az emlékezőképesség hosszú távon is megőrizhető legyen.

