11 árulkodó jel, hogy nem túl jó az ágyban – így javíthat rajta!

Egy felmérés szerint a britek közel harmada attól fél, hogy rossz a teljesítménye. Nem mindig könnyű kideríteni, mennyire jó valaki az ágyben, főleg ha a partnere nem őszinte vagy megjátssza az orgazmust – írja a Metro.

11 hiba, amit érdemes elkerülni az ágyban.

Fotó: Getty Images



Néhány tipp, hogyan teljesíthet jobban az ágyban

A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha nyíltan rákérdeznénk, de sokaknak ez kellemetlen. Ezért érdemes figyelni az árulkodó jeleket, mielőtt visszajelzést kérnénk. Fájdalmas lehet szembesülni azzal, hogy nem nem a legjobban teljesít az ágyban. A jó hír viszont az, hogy aki hajlandó fejlődni, az szinte mindig képes javítani a hálószobai teljesítményén.

1. Nem tud a pillanatban maradni

Ha elkalandozik a figyelme, az rontja a kapcsolódást. Megoldás: tudatosan fókuszáljon egy érzésre (érintésre, hangra), és térjen vissza hozzá, ha kizökken.

2. Nem kommunikál előtte, közben vagy utána

A nulla kommunikáció gyakran nulla együttműködést jelent. Tegyen fel egyszerű kérdéseket: „Miből szeretnél többet?”

3. A partner nem kezdeményez

Ez jelezheti, hogy az együttlétek egyoldalúak vagy nem elég kielégítőek. Próbáljon ki valami újat, vigyen be friss energiát.

4. Felhagyott a visszajelzéssel

Lehet, hogy korábban próbálta jelezni, de nem érezte meghallgatva magát. Teremtsen biztonságos teret az őszinte, „én-üzenetes” beszélgetésekhez.

5. Túl gyorsan ért véget

A biológia különbségei miatt gyakori, hogy a férfiak hamarabb elélveznek. A megoldás: ne álljon meg az együttlét az egyik fél orgazmusánál – érdemes figyelni mindkét ember kielégülésére.

6. Teljesítményként fogja fel a szexet

Ha bizonyítani akar, az görcsössé teheti. Lassítson, és tekintsen rá közös élményként, ne egyszemélyes show-ként.

7. Csak a saját öröme számít

Ha az egyensúly felborul, az hosszú távon romboló. Figyelje a partnere reakcióit, és próbálja ki az „öt perc adás – öt perc kapás” gyakorlatot.

8. Nincs spontaneitás

A rutin unalmassá teheti az együttléteket. Randevúzzanak újra, flörtöljenek, építsék vissza az érzelmi kapcsolatot.

9. Elmarad az utójáték (párnabeszelgetés)

Az azonnali elfordulás elutasításnak tűnhet. Beszéljék meg, mi esett jól, és mi nem – ez erősíti a kötődést.