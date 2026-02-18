AI kép vagy valóság? Ez a kép még a profikat is megtévesztette

Egy rózsaszínes telihold előtt kirajzolódó zsiráf képe sokakat zavarba hozott a közösségi médiában. A kommentelők jelentős része azt állította, hogy ez csakis AI fotó lehet, mert ennyire tökéletes jelenet nem létezhet a valóságban. Pedig a drámai zsiráf fotó nem mesterséges intelligenciával készült, hanem a Namíb-sivatagban, egy hajszálpontos időzítés eredményeként. A felvétel készítője, Kyle Goetsch dél-afrikai természetfotós, aki egy workshop során kapta lencsevégre az ikonikus pillanatot - tájékoztat a CNN.

A Namíb-sivatagban készült jelenetet sokan AI fotónak hitték - Képünk illusztráció

Hogyan készült a fotó?

A fotós eredetileg a telihold felkeltét szerette volna megörökíteni egy homokdűne tetején álló fa mögött. A helyszín a Namíb-sivatag volt, amely különleges adottságai miatt kedvelt célpont az éjszakai fotósok körében.

A beállítás közben azonban egy zsiráf közeledett a csoport felé. Goetsch gyorsan felismerte, hogy az állat éppen a mélyen függő telihold előtt fog elhaladni. Felkapta állványát, előrerohant, és néhány másodperces időablakban elkészítette a képeket.

Miért hitték sokan, hogy AI fotó?

A kép kompozíciója szinte túl tökéletes: a zsiráf pontosan a hold közepén áll, a háttér rózsaszínes árnyalatú, a dűnék pedig sziluettként rajzolódnak ki. A közösségi médiában sokan azt gondolták, hogy ilyen elemek csak digitális manipulációval hozhatók létre. Valójában azonban a természet és az asztrofotózás sajátosságai tették lehetővé a látványt. A nagy teleobjektív optikailag „összenyomja” a perspektívát, így a telihold hatalmasnak tűnik, a megfelelő pozíció pedig millimétereken múlik.

Kyle Goetsch eredetileg biokémiából szerzett doktori fokozatot, majd pályát módosítva lett természetfotós. Fokvárosból indulva épített nemzetközi közönséget, és workshopokat tart Afrika déli részén. Különösen ismert az asztrofotózás iránti szenvedélyéről, valamint arról, hogy ikonikus tájképeket kombinál égi jelenségekkel, például teliholddal vagy a Tejútrendszerrel.

Miért különleges a Namíb-sivatag az asztrofotózáshoz?

A Namíb-sivatag kivételesen alacsony fényszennyezéssel rendelkezik. A száraz levegő és a stabil légköri viszonyok miatt rendkívül tiszta az égbolt. Ez teszi ideálissá az olyan felvételekhez, ahol a földi elemek – például dűnék vagy vadállatok – együtt jelennek meg az égi jelenségekkel. A telihold felkelése különösen látványos, mert a horizont közelében melegebb, rózsaszínes árnyalatot vehet fel.