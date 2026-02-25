Az AI pornóipar gyökeresen alakítja át a több mint 100 milliárd dolláros globális felnőtt tartalom piacát. Bár a Pornhub napi szinten még mindig körülbelül 100 millió látogatót vonz, a csökkenő reklámbevétel és a szigorúbb szabályozás már most érezhetően gyengíti az üzleti modellt – írja a Bild.
AI pornóipar: Kiszorítja a mesterséges erotika a pornószínészeket?
A mesterséges intelligencia által generált erotikus képek, videók, valósághű erotikus élmények és chatbot alapú szexuális beszélgetések jóval olcsóbban előállíthatók, mint a hagyományos forgatások.
A piaci becslések szerint az AI-generált erotika tavaly már 2,5 milliárd dolláros bevételt termelt, és évente több mint 7 százalékos növekedés várható 2030-ig.
A kérdés egyre élesebb: vajon az AI-generált erotika teljesen kiszoríthatja a pornószínészeket?
Szexrobotok és deepfake szabályozás – merre tart a piac?
Szakértők szerint a szexrobotok és a teljesen szintetikus tartalom nem fogja teljesen eltüntetni az emberi szereplőket, de a klasszikus, reklámalapú pornóoldalak profitabilitása látványosan csökkenhet.
Az Európai Unió jelenleg is dolgozik egy deepfake szabályozás keretrendszeren, amely előírná az AI-tartalmak kötelező jelölését. Ez különösen fontos lehet a mesterséges erotika terjedése miatt, hiszen a felhasználók sokszor nem tudják megkülönböztetni a valódi és a generált felvételeket.
Pornhub vs OnlyFans – melyik modell életképesebb?
A szakértők szerint az előfizetéses modell ellenállóbb lehet. Az OnlyFans például 2024-ben 520 millió dolláros profitot ért el. A platform alkotói nem feltétlenül mesterséges pornót gyártanak, hanem az AI chat eszközöket használják a személyesebb, „látszólag hiteles” kapcsolatok kialakítására.
Sokan a Pornhubot csupán ügyfélszerzési csatornaként használják, majd saját, előfizetéses oldalukra terelik át a követőket. Ez a stratégia jól mutatja, hogyan tolódik el a hangsúly a reklámbevételről a közvetlen rajongói finanszírozás felé.
Üzleti modellválság vagy új aranykor?
Az AI-generált erotikus tartalom nemcsak olcsóbb, hanem skálázhatóbb is. Ez komoly árversenyt indít el, amely hosszú távon fenntarthatatlanná teheti a hagyományos gyártási struktúrát.
A nagy kérdés az: képes lesz-e a Pornhub és a többi klasszikus felnőttplatform alkalmazkodni az AI pornóipar forradalmához, vagy a mesterséges intelligencia végleg átírja a szabályokat?
