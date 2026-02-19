Donald Trump ismét történelmet írt – erre hatvan éve nem volt példa

Az Air Force One festésének módosításáról az amerikai hadsereg adott tájékoztatást. Az elnöki gép új arculatot kap, amely a korábbi dizájnt váltja fel.

Donald Trump támogatásával változik az Air Force One arculata (A 90-es években készült képen még a hagyományos kinézettel látható) (Fotó:Ken Hackman / United States Air Force - Közkincs, https://commons.wikimedia)

Donald Trump támogatásával változik az Air Force One

Az új festés piros, fehér, arany és sötétkék színt alkalmaz, amelyet korábban Donald Trump támogatott. A döntés azért is figyelemre méltó, mert az Air Force One nem csupán repülőgép, hanem az amerikai állam egyik legismertebb szimbóluma.

A jelenlegi világoskék-fehér dizájnt még a Kennedy-korszakban vezették be, és évtizedeken át változatlan formában használták. Az új színösszeállítás ezt a hagyományt írja felül.

A változás a Boeing által átalakított új 747-800-as repülőgépeket érinti, amelyek a jelenlegi, elöregedett flottát váltják majd. A gépek az Egyesült Államokban készülnek, és akkor viselik az Air Force One hívójelet, amikor az elnök tartózkodik a fedélzeten.

A festés módosítása a gyártási és átalakítási folyamat részeként történik. A légierő közlése szerint a jövőben szolgálatba álló repülőgépek már az új arculat szerint készülnek, ezzel új vizuális megjelenést adva az elnöki gépnek – számolt be a hírről az ABC News.

