Újabb dráma az Air India körül: újra egy kapcsoló került a középpontba

Az Air India újra a figyelem középpontjába került, miután egy Boeing 787-8 Dreamliner gépét földre parancsolták. A döntés oka, hogy az egyik pilóta lehetséges hibát észlelt az üzemanyag-vezérlő kapcsolóban, és a légitársaság az ügyet „elsőbbségi” vizsgálat alá helyezte – írja a BBC.

Lehetséges problémát jelzett egy pilóta az Air India gépén (illusztráció) – Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto

Miért parancsolta földre az Air India Boeing gépét?

Az Air India közleménye szerint a légitársaság értesítette India légi közlekedési hatóságát a problémáról, miközben a Boeing szóvivője megerősítette, hogy támogatják a felülvizsgálatot.

A gép földre parancsolása különösen érzékeny időszakban történt, mivel a tavaly júniusi, Londonba tartó Air India Dreamliner baleset 260 ember életét követelte, és az Indiai Repülőgép-baleseti Vizsgáló Iroda (AAIB) még mindig vizsgálja az esetet.

A jelentések szerint a pilóta a hibát a londoni járatból Bengaluru felé tartó leszállás után jelezte. Bár a légitársaság nem részletezte a probléma pontos természetét, az előzetes vizsgálatok szerint a tavalyi balesetnél a gép motorjai az üzemanyag-kapcsolók véletlenszerű elmozdulása miatt álltak le. Az amerikai és az indiai hatóságok ekkor azt közölték, hogy a Boeing üzemanyag-vezérlő kapcsolói biztonságosak, és a légitársaság ellenőrzései sem találtak problémát a gépeknél.

Az Air India közleménye szerint a teljes Boeing 787 flottát átvizsgálták, és nem találtak hibát a kapcsoló zárószerkezetében.

Ennek ellenére a légitársaság kiemelte, hogy a pilótajelzést prioritásként kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonság garantálása érdekében.

Mégsem hibázott a pilóta? Új információk borzolják a kedélyeket az Air India ügyében

Egy amerikai szervezet új dokumentumokat hozott nyilvánosságra a tavalyi, 260 halálos áldozatot követelő indiai repülőgép-baleset ügyében. Az Air India tragédiájával kapcsolatban most olyan információk kerültek elő, amelyek szerint a lezuhant repülőgép már évekkel korábban is súlyos műszaki problémákkal küzdhetett.

Súlyos incidens a repülőtéren: újra az Air India gépe érintett

Egy ritka és figyelemfelkeltő földi incidens miatt került reflektorfénybe a delhi repülőtér működése, miután egy utasszállító hajtóműve megsérült gurulás közben. Air India egyik hosszú távú járatát érintette az eset, amelynél egy rakománykonténer került a hajtóműbe.