Fontosabb volt az ajaktöltés a gyerekeinél – szörnyű tragédia érte az egyéves kisfiút

A borzalom Bakersfieldben történt tavaly júniusban, közel 40 Celsius fokos időben. A nő két kisgyermeket hagyott magára a több mint két órán át tartó ajakfeltöltése és fenékinjekciója idejére az autójában, amelynek a belseje percek alatt életveszélyes pokollá vált. Az anya azzal védekezett, hogy járatta a motort, hogy működjön a klíma – csakhogy nem tudta, hogy a hibrid Toyotája egy óra után automatikusan leáll, számolt be a tragédiáról a Fox News.
Az ügyész, Stephanie Taconi így fogalmazott:
A vádlott a hiúságát és a külsejét a gyermekei elé helyezte. Ez nemcsak helytelen, hanem egyenesen bűncselekmény volt.
Az ajakfeltöltés után már lila volt a gyereke
Amikor a nő visszatért az autóhoz, a kisebbik fia már lila és élettelen volt. Szemtanúk szerint a karjában vitte be a szépségszalonba, miközben a nagyobb testvér sztrók közeli állapotban volt. A kórházban Amillio testhőmérséklete 41,8 Celsius fokos volt. Az orvosok már nem tudták megmenteni.
Hernandezt eredetileg gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolták, végül azonban vádalkut kötött: a gyilkosság vádját gondatlanságból elkövetett emberölésre módosították. A bíróság szerint rossz döntések sorozata vezetett a tragédiához:
– nem vitte be a gyerekeket a klinikára, pedig lehetett volna,
– nem hívott segítséget,
– csak magával foglalkozott.
A maximálisan kiszabható büntetés 15 év börtön, az ítélethirdetés március 5-én lesz. A nagyobbik, kétéves kisfiú túlélte az esete, őt állami gondozásba vették, az apa ugyanis börtönben volt a tragédia idején.
Embertelen körülmények között tartotta gyerekeit, a rendőrök is sokkot kaptak a látványtól
Hagyta éhen halni a kislányát egy férfi New York államban, másik gyermekét pedig egy ketrecbe zárva tartotta. A nyomozók gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják az apát, aki akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.
Majdnem halálra égett egy négyéves gyerek Nagykállón
Életveszélyesen megsérült egy négyéves gyerek a saját házuk kertjében. Az udvaron gyújtott tűzbe esett bele. Az apja is ott volt, de túl részeg volt ahhoz, hogy megmentse gyerekét.