Fontosabb volt az ajaktöltés a gyerekeinél – szörnyű tragédia érte az egyéves kisfiút

A borzalom Bakersfieldben történt tavaly júniusban, közel 40 Celsius fokos időben. A nő két kisgyermeket hagyott magára a több mint két órán át tartó ajakfeltöltése és fenékinjekciója idejére az autójában, amelynek a belseje percek alatt életveszélyes pokollá vált. Az anya azzal védekezett, hogy járatta a motort, hogy működjön a klíma – csakhogy nem tudta, hogy a hibrid Toyotája egy óra után automatikusan leáll, számolt be a tragédiáról a Fox News.

A gondatlan, önző anyának fontosabb volt az ajakfeltöltés a fiainál, tragédia lett a vége – Fotó: pexels.com/illusztráció

Az ügyész, Stephanie Taconi így fogalmazott:

A vádlott a hiúságát és a külsejét a gyermekei elé helyezte. Ez nemcsak helytelen, hanem egyenesen bűncselekmény volt.

Az ajakfeltöltés után már lila volt a gyereke

Amikor a nő visszatért az autóhoz, a kisebbik fia már lila és élettelen volt. Szemtanúk szerint a karjában vitte be a szépségszalonba, miközben a nagyobb testvér sztrók közeli állapotban volt. A kórházban Amillio testhőmérséklete 41,8 Celsius fokos volt. Az orvosok már nem tudták megmenteni.

Hernandezt eredetileg gyilkossággal és gyermekbántalmazással vádolták, végül azonban vádalkut kötött: a gyilkosság vádját gondatlanságból elkövetett emberölésre módosították. A bíróság szerint rossz döntések sorozata vezetett a tragédiához:

– nem vitte be a gyerekeket a klinikára, pedig lehetett volna,

– nem hívott segítséget,

– csak magával foglalkozott.

A maximálisan kiszabható büntetés 15 év börtön, az ítélethirdetés március 5-én lesz. A nagyobbik, kétéves kisfiú túlélte az esete, őt állami gondozásba vették, az apa ugyanis börtönben volt a tragédia idején.

