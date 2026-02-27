Sokan legyintenek rá, pedig bajt jelezhet, ha ilyen a vérnyomása

Az alacsony vérnyomást sokan kedvező állapotnak tartják, mert a magas vérnyomás bizonyítottan károsítja az ereket. Az alacsony érték azonban nem mindig ártalmatlan. Orvosi értelemben nőknél 100/60 Hgmm, férfiaknál 110/70 Hgmm alatti érték számít alacsonynak. A hipotónia önmagában nem betegség, kezelést akkor igényel, ha panaszokat okoz.

Alacsony vérnyomást sokan kedvező állapotnak tartják, mert a magas vérnyomás bizonyítottan károsítja az ereket (illusztráció)

Fotó: Mufid Majnun / Unsplash

Mit érdemes tudni az alacsony vérnyomásról?

A legjellemzőbb tünet a szédülés. Emellett jelentkezhet látászavar, fülzúgás, ájulás, fejfájás, bizonytalan járás vagy szapora szívverés. Ezeket a jeleket minden életkorban komolyan kell venni, mert mögöttük más betegség is állhat.

Az alacsony vérnyomásnak több formája ismert. Az elsődleges formája, az alkati hipotónia főként fiatal, magas, vékony nőknél fordul elő, különösebb kiváltó ok nélkül. A másodlagos forma valamilyen betegség vagy külső tényező következménye lehet.

Ilyen a folyadékhiány, az alkohol, a nikotin, bizonyos hormonális eltérések, szív- és érrendszeri betegségek vagy a túl magas dózisban szedett vérnyomáscsökkentő gyógyszer.

Az ortosztatikus hipotónia felálláskor jelentkező hirtelen vérnyomásesés, amely néhány percen belül rendeződik.

Otthoni vérnyomásmérés: így lesz pontos az eredmény (illusztráció)

Fotó: Pexels

Fiatal, egészséges embereknél az alacsony vérnyomás általában jó prognózist jelez. Időseknél viszont növeli az elesés kockázatát. Szívbetegség esetén a túlzott vérnyomáscsökkentés akár infarktust is kiválthat, ha az érték túl alacsonyra esik. Kivételt a szívelégtelenség jelent, ahol az alacsonyabb vérnyomás tehermentesíti a szívet.

A megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres mozgás és az alkohol kerülése segíthet a vérnyomás rendezésében. A kezelés mindig az okok felderítésére épül – olvasható a Focus.de cikkében.

