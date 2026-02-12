Megdöbbentő felfedezés: titkos alagutat találtak a múzeumban

Egy titkos alagút felfedezése izgalmas titokra derített fényt a Manhattan szívében álló Merchant’s House Múzeumban. A padlódeszkák alatt talált kis alagút valószínűleg az Underground Railroad egyik titkos menedékhelye lehetett, ahol a polgárháború előtt menekülő rabszolgák bújhattak meg – írja a Guardian.

Rejtett alagútra bukkantak egy híres New York-i múzeumban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Titkos alagútra bukkantak a történelmi múzeumban

A New York-i múzeum kurátorai és régészek egy beépített komód fiókjai alatt találtak rá a kis alagútra, amely egy 60x60 centiméteres, téglalap alakú rejtekhelyből és egy földszintre vezető létrából állt.

A szakértők szerint a tér és az alagút lehetővé tette a gyors menekülést a rabszolgavadászok elől, akik a polgárháború előtti években bőven kaptak jutalmat a megszökött emberek elfogásáért.

Az alagút jelentőségét az is növeli, hogy a Merchant’s House-t 1832-ben építették, és a tulajdonosok közül Joseph Brewster szinte biztosan abolctionista volt. Az, hogy a következő évszázadban mennyire használták az alagutat, nem teljesen ismert, de a felfedezés új fényt vet a ház szerepére a rabszolgaság elleni mozgalomban. A kis alagút és a hozzá tartozó rejtekhely most a múzeum egyik legizgalmasabb attrakciójává vált, egyben fizikai bizonyítékként szolgál arra, hogy Manhattan is része volt az Underground Railroad titkos hálózatának. Az épület így nemcsak történelmi emlék, hanem a szabadság keresésének egyik csendes tanúja is.

Megfejtették a híres etruszk város titkát: döbbenetes, mit találtak

Régóta feledésbe merült föld alatti alagútrendszert tártak fel a régészek. Az etruszk város rejtett járatai a mérnöki tudás lenyűgöző bizonyítékai.

A budapestiek titkos átjárója: ez Magyarország legrégebbi alagútja

Kevés építmény annyira ikonikus Budapesten, mint a Budai Várhegy alatti Alagút. A legrégebbi alagút Magyarországon több mint 160 éve épült, és azóta is naponta használják a budapestiek és a turisták.