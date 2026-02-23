Darabokra hullott a Baywatch szexi bombázójának házassága

Az Alexandra Daddario válása hátterében értesülések szerint nem botrány, hanem lassú eltávolodás áll. A pár kapcsolata kezdetben szenvedélyes volt, ám a folyamatos munkarend és a külön töltött idő fokozatosan felőrölte a házasságot – írja a The Sun.

Az Alexandra Daddario válása három év házasság után rázta meg a rajongókat – a Baywatch szexi sztárja új fejezetet nyit – Fotó: Northfoto

Alexandra Daddario válása: lassan halkult el a szerelem

A források szerint az utóbbi időszakot a szeretet folyamatos gyengülése jellemezte — vagyis az érzelmek nem egyik napról a másikra múltak el, hanem lassan halványultak. Bár közös, 15 hónapos kisfiuk miatt igyekeztek fenntartani a kapcsolatot, állítólag még a gyermeknevelésben sem tudtak igazán együttműködni.

A hivatalos közlemény szerint a döntés szeretettel és tisztelettel született meg.

Siker a képernyőn, vihar a magánéletben

A színésznőt a nagyközönség a A Fehér Lótusz című sorozatból ismeri, amelyért Emmy-jelölést is kapott — többek között Sydney Sweeney oldalán. Emellett szerepelt a Baywatch-ban és a A törvény nevében című produkciókban is.

Férje, Andrew Form olyan filmek producere volt, mint a Péntek 13., a A texasi láncfűrészes mészárlás, a A bűn éjszakája vagy a Hang nélkül.

A pár 2022-ben házasodott össze, miután véletlenül találkoztak New Yorkban. Akkor még minden jel arra utalt, hogy hosszú távra terveznek.

Alexandra Daddario reagált a kritikákra

A magánéleti válság mellett a színésznő tavaly a szakmai kritikákra is reagált. Úgy fogalmazott: néha rossz fényben filmezik, de nem tartja magát rossz színésznek – hiszen Emmy-jelölést kapott.

Alexandra Daddario egy szál semmiben edzi a tökéletes testét - fotók, videó

Nyaralásáról osztott meg szexi fotókat és egy videót Instagramon Alexandra Daddario, aki a True Detective című sorozatban keltett nagy feltűnést meztelen jeleneteivel.