Meghalhatott Irán legfőbb vezetője a légi csapásokban?

Az izraeli média szerint egyre több jel utal arra, hogy Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője meghalt az amerikai és izraeli támadásban – írja a DailyMail.

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője Fotó: HANDOUT / KHAMENEI.IR

Az izraeli Channel 12 médium szerint névtelen izraeli forrásokból származó információk szerint „egyre több jel utal arra”, hogy a vezető ma reggel meghalt a légi támadásban, vagy „legalábbis megsérült”.

A hatóságok korábban arról számoltak be, hogy a támadás „nagyon jelentős károkat” okozott az iráni rezsim vezetésének és katonai parancsnokainak.

Hámeneiről nem hallani semmit azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel kettős támadást indított Irán ellen.

Ali Hámenei irodái közelében történtek az első robbanások

Izraeli források ma azt állították, hogy Donald Trump elnök az Izraellel közösen végrehajtott első rakétatámadás során kifejezetten Irán legfőbb vezetőjét vette célba. Az első robbanások Hámenei irodái közelében történtek a fővárosban, Teheránban.

Korábbi jelentések szerint a legfőbb vezetőt Teheránból biztonságos helyre szállították.

Hámenei palotája és teheráni komplexuma a mai művelet során teljesen megsemmisült.

A sajtóinformációk szerint Mohammad Pakpour tábornok, az izraeli Forradalmi Gárda parancsnoka is életét vesztette a csapásokban, de ezt az információt sem erősítették meg.

Izrael megtámadta Iránt

Az izraeli hadsereg „megelőző” csapást mért Iránra – közölte Israel Katz izraeli védelmi miniszter. Hozzátette, hogy a hatóságok rendkívüli állapotot vezettek be az országban.

A Fars hírügynökség beszámolója szerint Teheránban három robbanás történt.

Az éjszaka folyamán Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy

hamarosan nehéz döntést hoz Irán ügyében.

Irán megtorló csapásokat indított, civil áldozat is van

Az iráni erők szerint csapást mértek egy amerikai haditengerészeti bázisra Bahreinben, miközben Irán a régióban megtorló csapásokat indított az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított „hatalmas” és folyamatos támadásra válaszul.