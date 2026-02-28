Még a rendőröknek is elakadt a szavuk, amikor meglátták, mi lapul az uzsonnásdobozban

Alkoholos italt találtak egy gyerek uzsonnásdobozában a rendőrök Atlantában. Az eset után a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szülőknek arra vonatkozóan, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, milyen enni-innivalót visz magával a gyermekük az iskolába – írja a Fox News.

Alkoholos italt találtak egy gyerek uzsonnáscsomagjában a rendőrök Atlantában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tanuló egy zacskó csipsz mellé csomagolta el a vodka Martinit, aminek az alkoholtartalma eléri a 11 százalékot.

A dobozos előre kevert koktél nagyon hasonlít a gyümölcsleves és üdítős dobozokhoz, a szülők feltehetően véletlenül keverték össze a dobozokat.

