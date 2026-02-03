150 éves alkoholt találtak a föld alatt, megitták – nem hiszi el, mi történt utána

Utah államban régészek egy 1870-es évekből származó alkoholos italt találtak egy egykori bányásztelepülés területén. A több éves alkohol abból az időszakból maradt fenn, amikor a környék még pezsgő bányavárosként működött – írja a Fox News.

150 éves alkohol került elő egy ásatáson (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Több évtizedes alkohol került elő

A feltárás során egy régi üveg került elő, amely hosszú időn keresztül zavartalanul feküdt a föld alatt.

A régészek megállapították, hogy az alkoholos ital több mint másfél évszázados, és az üveg meglepően jó állapotban maradt fenn.

A lelet ritkaságát az adja, hogy a 150 éves alkohol nem szivárgott el, és az ital zárt környezetben vészelte át az évtizedeket.

A felfedezés után a régészek nem elégedtek meg a vizsgálattal: végül felbontották az üveget. Ami ezután történt, arra senki sem számított, mivel az alkoholos ital állapota jobb volt a vártnál. A beszámolók szerint az ital íze nem volt romlott, és az alkoholtartalom is felismerhető maradt.

Szenzációs lelet írhatja át mindazt, amit a dinoszauruszokról tudunk

Huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő a Qinglongshan fosszília-lelőhelyről. A dinótojások korát közel 86 millió évre teszik, amit egy új kormeghatározási módszer segítségével sikerült megállapítani.

Rejtélyes civilizáció nyomaira bukkantak, már a római kor előtt itt voltak

Egy építkezés közben előkerült sír ismét felbolygatta a tudományos világot. A régészeti felfedezés nemcsak egy újabb szenzációs lelet, hanem Itáliáról és a rómaiakat megelőző történelemről is árnyaltabb képet ad.