Alkoholfüggő van az ismeretségi körében? Ezzel a módszerrel azonnal kiderítheti

Sokan többet isznak a kelleténél időnként, de ez még nem jelenti azt, hogy valaki alkoholfüggő. Hol húzódik a határ az alkalmi túlzás és a valódi alkoholizmus között? Egy kutatás szerint már két jól megfogalmazott kérdés is segíthet kiszűrni az alkoholproblémával küzdőket – írja a Focus.

Hol húzódik a határ az alkalmi túlzás és a valódi alkoholfüggőség között? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az alkoholfogyasztás több mint 200 betegség egyik legfontosabb kockázati tényezője. Ide tartoznak például a daganatos megbetegedések, a májbetegségek, a szív- és érrendszeri problémák, a mentális zavarok és különböző balesetek.

Így ismerheti fel az alkoholfüggőséget

A University of Leicester brit kutatói már 2014-ben egy metaanalízis során egyszerűbb módszert kerestek az alkoholfüggő személyek felismerésére.

17 tanulmány átvizsgálása után arra jutottak, hogy két kérdés önmagában is meglepően hatékony lehet.

A két kérdés a következő:

Milyen gyakran fogyaszt egy alkalommal hat vagy annál több alkoholos italt? Előfordult már, hogy reggel elsőként alkoholt ivott, hogy megnyugodjon vagy jobban érezze magát?

Ha az első kérdésre a válasz „gyakran” vagy „rendszeresen”, az problémás alkoholfogyasztásra utalhat.

A második kérdésre adott „igen” válasz pedig önmagában is erős jelzés lehet arra, hogy valaki alkoholfüggő.

A két válasz együttesen 87 százalékos valószínűséggel jelzi az alkoholfüggőséget.

Mikor számít valaki alkoholfüggőnek?

Az alkoholfüggő nem feltétlenül az, aki naponta iszik. A rendszeres túlzott fogyasztás, a kontroll elvesztése, a reggeli ivás vagy a bűntudat mind figyelmeztető jelek lehetnek.

A szakértők szerint a legfontosabb a tudatosság: ha valaki felismeri magán az alkoholfüggőség jeleit, érdemes szakemberhez fordulni, mert a korai beavatkozás jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.

