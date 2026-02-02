Az alkoholizmus kialakulása során olyan jelek jelenhetnek meg, amelyek kezdetben könnyen félreérthetők. Egy függőségspecialista szerint ezek felismerése kulcsfontosságú a korai beavatkozáshoz.

Az alkoholizmus kialakulása nem egyik napról a másikra kezdődik (illusztráció)

Fotó: Kelsey Knight / Unsplash

Az alkoholizmus kialakulása és az elvonási tünetek

Anton Rudkovsky függőségspecialista egy interjújában elmondta: az egyik első figyelmeztető jel az elvonási tünetek megjelenése. Ilyenkor az érintett azért kezd el inni, mert az alkoholfogyasztás korábban okozott kellemetlenségeit – például a remegést – szeretné enyhíteni. Ez már a függőség kialakulására utalhat.

Az önuralom elvesztése az ivás során

A szakember szerint az alkoholfüggőség második fontos jele az önkontroll hiánya. Ebben az esetben a függő személy nem képes abbahagyni az ivást, miután elkezdte, és súlyos részegségig jut el, még akkor is, ha eredetileg nem ez volt a szándéka. Az ivás így fokozatosan kicsúszik az érintett kezéből.

A narkológus az alkoholizmus legfélelmetesebb jelének a társas viselkedés megváltozását nevezte.

Az érintett egyre inkább csak ivócimboráival tart kapcsolatot, beszélgetéseik középpontjában az alkohol áll, miközben háttérbe szorulnak a családi rituálék.

Rudkovsky hangsúlyozta: az alkoholfüggőség nem jellemgyengeség, hanem betegség, amely az agyat érinti.

Az eredeti cikk a Lenta.ru oldalán jelent meg.

