Pokoli történet: feketét vizelt és sárga lett a bőre a férfinak

Az alkoholproblémák testi és lelki összeomláshoz vezethetnek, amikor az ital teljesen átveszi az irányítást az ember élete felett. Egy megrázó történet az alkoholfüggőségről.

Hol húzódik a határ az alkalmi túlzás és a valódi alkoholfüggőség között? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Alkoholproblémák: napi 6 üveg bor és reggeli tömény

Reggelente sörrel indította a napot, és ha nem ivott, remegni kezdett. A ma 27 éves Sean 21 éves korára teljesen az alkohol rabja lett: fél pint vodkát ivott „reggelire”, napközben pedig akár hat üveg bort is megivott. Naponta 55 fontot költött italra, részegen erőszakossá vált, és 2023 augusztusa és 2024 októbere között háromszor is börtönbe került ittas balhék miatt.

A mélypont 2025 márciusában, a születésnapján jött el. Egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után egy üres üvegekkel teli hotelszobában ébredt, és akkor döntött úgy, hogy vége. A hirtelen leállás azonban rohamot váltott ki, mentő vitte kórházba. Az orvosok sokkoló diagnózist közöltek: májgyulladás, májzsugor, vesekárosodás, lép- és hasnyálmirigy-gyulladás.

A teste három hónapra besárgult, a vizelete sötétre, már-már feketére változott, ismerősei szerint úgy nézett ki, mint egy karakter a Simpson családból. Két hónapot töltött rehabilitáción, és ma már 11 hónapja józan.

Sean története azonban itt fordult át a megváltás felé vezető reményteli ösvénybe. Az essexi férfi ma alkoholproblémákkal küzdőknek segít, és azt üzeni: bármilyen mélyre süllyed valaki, van kiút. A saját poklát járta meg – most másoknak mutatja az utat a fény felé.

Az eredeti cikk a The Mirror oldalán jelent meg.

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Egy friss szakmai figyelmeztetés rávilágít arra, hogy az alkohol hatása jóval súlyosabb, mint azt a legtöbben gondolnák. Az alkohol veszélyei nemcsak a józan ítélőképességet érintik, hanem maradandó agyi károsodást is okozhatnak. A szakértők szerint a rendszeres ivás több szervet is tönkretesz.

Mutatjuk az alkoholizmus kialakulásának legsúlyosabb jeleit

Egy orvosszakértő az alkoholproblémák kialakulásának korai figyelmeztető jeleit azonosította. Az alkoholizmus kialakulása már jóval azelőtt felismerhető, hogy a függőség egyértelművé válna.