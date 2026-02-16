Összejött a milliárdos Gucci-örökös a német grófnővel – új álompár született

A Bild által közölt Instagram-fotón a 27 éves francia Francois Pinault Jr. és a 23 éves német Lara Cosima Henckel von Donnersmarck bújik össze, majd csókolózik. A képek pillanatok alatt bejárták a felső tízezer köreit – és mindenki ugyanazt kérdezi: ez már a „luxus-aranykor” új álompárja?

Az új álompár női tagja, a német hercegnő, Lara Cosima, aki az Oscar-díjas rendező, Florian Graf Henckel von Donnersmarck lánya – Fotó: FRANKHOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Két világ találkozása: álompár születőben

Francois Pinault Jr. a francia luxus trónörököse. Apja Francois-Henri Pinault, a Kering vezére, amelyhez olyan márkák tartoznak, mint a Gucci, a Saint Laurent és a Balenciaga. A Pinault-család az Artémis holdingon keresztül a divat, a művészet és az aukciók világát uralja – a Forbes szerint több mint 20 milliárd dolláros (közel 6400 milliárd forint) vagyonnal rendelkezik. Ráadásul Francois Jr. mostohaanyja Salma Hayek hollywoodi filmsztár.

Lara Cosima pedig egy modern német hercegnő: modell, influencer és grófnő, aki a világszerte ismert Oscar-díjas rendező, Florian Graf Henckel von Donnersmarck lánya. A Donnersmarck-név évszázadok óta az egyik legelőkelőbb arisztokrata család a német nyelvterületen.

A fotók, amik mindent megváltoztattak

A képsorozat Lara Cosima Instagramján jelent meg. A páros egymásra mosolyog, összebújik, majd csókkal pecsételi meg kapcsolatát. A felirat mindent elárul: „Egy évvel később.” Vagyis a románc nem friss kaland, hanem már egy éve tartó, titokban őrzött kapcsolat lehet!

Ha ez a szerelem komoly, a luxus, a film és az arisztokrácia egyesülhet egyetlen dinasztikus románcban. Habár a német bulvár szerint egyelőre egyik fél sem reagált a megkeresésekre, a fotók mindent elárulnak.

