Alsónadrág nélkül az utcán? – A szakértők elmondják, mikor veszélyes ez

Egy 2023-as felmérés szerint az amerikaiak 7 százaléka mindig, további 10 százalék pedig gyakran nem vesz fel alsónadrágot. Bár elsőre meghökkentőnek tűnik, az orvosok szerint önmagában nem számít veszélyesnek a „kommandó mód”, de számos tényezőn múlik, mikor jelent valódi kockázatot. Dr. Kyle Benda amerikai családorvos szerint az alsónemű viselése elsősorban kényelmi kérdés, de vannak helyzetek, amikor kifejezetten fontos a megfelelő védelem és alátámasztás - írja a The Guardian.

Szakértők magyarázták el, mikor elhagyható és mikor szükséges hordani alsónadrágot – Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

A túl szoros alsónadrág káros lehet a spermák számára

A férfiaknál a túl szoros alsónadrág növelheti a herék körüli hőmérsékletet, ami kedvezőtlen környezetet teremthet a spermiumok számára. Egy 2018-as tanulmány kimutatta, hogy a boxert viselő férfiaknál akár 25 százalékkal magasabb lehet a spermakoncentráció, mint azoknál, akik szűk alsót hordanak.

A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent automatikusan termékenységi problémát, inkább csak finom különbségekről van szó.

A nők kerüljék a műszálás bugyikat!

A nőknél az anyagválasztás még nagyobb jelentőséggel bír. A pamut jól szellőzik, nem tartja bent a nedvességet, míg a műszálas alsók meleg, párás környezetet teremthetnek, ami gombás fertőzésekhez és bőrirritációhoz vezethet.

A túl szoros fazon szintén problémás lehet, mert kidörzsölődést, szőrbenövést és gyulladást okozhat.

Bizonyos helyzetekben az alsónemű elhagyása akár előnyös is lehet, hiszen javítja a szellőzést, csökkenti a nedvesség felhalmozódását, és kevesebb irritáló anyag érintkezik a bőrrel. Fürdés vagy úszás után például kifejezetten javasolt megvárni, amíg a bőr teljesen megszárad, mielőtt újra alsót veszünk fel.

Vannak helyzetek, amikor kifejezetten tilos alsónemű nélkül maradni

Sportolás közben az alsó csökkenti a súrlódást és alátámasztást ad, kontakt sportoknál pedig a sérülések megelőzése miatt is elengedhetetlen. Orvosi beavatkozások után, például here- vagy nőgyógyászati műtéteket követően a szorosabb, tartást adó alsók segíthetik a gyógyulást, míg szülés után speciális, rugalmas fehérneműk ajánlottak.

A szakértők szerint tehát a legfontosabb a komfort, a higiénia és az adott helyzethez igazított döntés – mert ami az egyik nap kényelmes, a másik nap már egészségügyi kockázatot jelenthet.

