alváshiány

Ez történik az agyával, ha nem alszik eleget

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi, mi történik az agyunkban, ha nem alszunk eleget. Az alváshiány hatása az agysejtekre nemcsak átmeneti fáradtságot okoz: a tudósok szerint konkrét, mérhető károsodást is előidézhet az idegsejtek működésében.
Vágólapra másolva!
Az olaszországi University of Camerino kutatói vizsgálták az alváshiány hatását az agysejtekre. Az eredmények szerint az alváshiány károsíthatja azt a zsíros védőréteget, amely az idegsejteket szigeteli, és kulcsszerepet játszik a gyors, hatékony gondolkodásban.

Az alváshiány hatása az agysejtekre – ezért nem éri meg ébren lenni egész éjjel
Fotó:  Vitaly Gariev /  Vitaly Gariev

Mi történik az agyban, az alváshiány következménye

A kutatók arra jutottak, hogy az úgynevezett oligodendrocita sejtek működése sérül alváshiány hatására. Ezek a sejtek felelősek a myelin nevű védőréteg fenntartásáért, amely az idegsejtek nyúlványait borítja, és lehetővé teszi az idegi jelek gyors továbbítását.

A vizsgálat során 185 egészséges önkéntes MRI-felvételeit elemezték, és azt találták, hogy a rosszabb alvási szokásokról beszámoló résztvevőknél romlott az agy fehérállományának épsége. Ez megerősítette a korábbi kutatások eredményeit.

A fáradság miatt romlik a memória és a reakcióidő is
Fotó: Sander Sammy / Unsplash

Az alváshiány hatása az agysejtekre

A kutatócsoport patkányokon is kísérletezett: az állatokat 10 napon át megfosztották az alvástól. Bár az idegsejtek mérete nem változott, a myelinhüvely jelentősen elvékonyodott. 

Ennek következményeként az agy egyes területei közötti jelátvitel mintegy egyharmaddal lelassult, és romlott az agyterületek közötti összehangolt működés is.

Ez a lassulás memória- és mozgástesztekben is megmutatkozott: az alváshiányos állatoknál mentális köd, gyorsabb kifáradás és gyengébb teljesítmény jelentkezett.

Az alváshiány károsítja az agyat
Fotó: Anthony Tran / Unsplash

Van remény a károk mérséklésére?

A genetikai elemzések azt mutatták, hogy az oligodendrociták nem kezelték megfelelően a koleszterint, amely elengedhetetlen a myelin fenntartásához. Amikor a kutatók egy ciklodextrin nevű vegyületet adtak az alváshiányos állatoknak – amely segíti a koleszterin szállítását – javult a mozgásuk és a memóriájuk.

Bár a kutatás nagyrészt állatkísérleteken alapult, a szakértők szerint az eredmények komoly figyelmeztetést jelentenek.

Miért közegészségügyi kérdés az alváshiány?

A kutatók hangsúlyozzák: az alváshiány világszerte egyre gyakoribb, és közegészségügyi kihívássá vált. A csökkent éberség, a lassabb reakcióidő és a gyakoribb hibázás jól ismert következményei az alváshiánynak, most pedig már az is látszik, hogy az alváshiány hatása az agysejtekre hosszabb távon is komoly lehet.

A jövőben ezek az eredmények hozzájárulhatnak olyan kezelések kidolgozásához, amelyek enyhítik az alváshiány idegrendszeri következményeit – addig azonban a legjobb védelem továbbra is a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.

Az eredeti cikk a Science Daily oldalán olvasható.

