Ez történik az agyával, ha nem alszik eleget

Az olaszországi University of Camerino kutatói vizsgálták az alváshiány hatását az agysejtekre. Az eredmények szerint az alváshiány károsíthatja azt a zsíros védőréteget, amely az idegsejteket szigeteli, és kulcsszerepet játszik a gyors, hatékony gondolkodásban.

Mi történik az agyban, az alváshiány következménye

A kutatók arra jutottak, hogy az úgynevezett oligodendrocita sejtek működése sérül alváshiány hatására. Ezek a sejtek felelősek a myelin nevű védőréteg fenntartásáért, amely az idegsejtek nyúlványait borítja, és lehetővé teszi az idegi jelek gyors továbbítását.

A vizsgálat során 185 egészséges önkéntes MRI-felvételeit elemezték, és azt találták, hogy a rosszabb alvási szokásokról beszámoló résztvevőknél romlott az agy fehérállományának épsége. Ez megerősítette a korábbi kutatások eredményeit.

A fáradság miatt romlik a memória és a reakcióidő is

A kutatócsoport patkányokon is kísérletezett: az állatokat 10 napon át megfosztották az alvástól. Bár az idegsejtek mérete nem változott, a myelinhüvely jelentősen elvékonyodott.

Ennek következményeként az agy egyes területei közötti jelátvitel mintegy egyharmaddal lelassult, és romlott az agyterületek közötti összehangolt működés is.

Ez a lassulás memória- és mozgástesztekben is megmutatkozott: az alváshiányos állatoknál mentális köd, gyorsabb kifáradás és gyengébb teljesítmény jelentkezett.

Az alváshiány károsítja az agyat

Van remény a károk mérséklésére?

A genetikai elemzések azt mutatták, hogy az oligodendrociták nem kezelték megfelelően a koleszterint, amely elengedhetetlen a myelin fenntartásához. Amikor a kutatók egy ciklodextrin nevű vegyületet adtak az alváshiányos állatoknak – amely segíti a koleszterin szállítását – javult a mozgásuk és a memóriájuk.

Bár a kutatás nagyrészt állatkísérleteken alapult, a szakértők szerint az eredmények komoly figyelmeztetést jelentenek.

Miért közegészségügyi kérdés az alváshiány?

A kutatók hangsúlyozzák: az alváshiány világszerte egyre gyakoribb, és közegészségügyi kihívássá vált. A csökkent éberség, a lassabb reakcióidő és a gyakoribb hibázás jól ismert következményei az alváshiánynak, most pedig már az is látszik, hogy az alváshiány hatása az agysejtekre hosszabb távon is komoly lehet.

A jövőben ezek az eredmények hozzájárulhatnak olyan kezelések kidolgozásához, amelyek enyhítik az alváshiány idegrendszeri következményeit – addig azonban a legjobb védelem továbbra is a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.