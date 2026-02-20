Meglepő, mit jelenthet, ha ebben a pozícióban alszik

Az alvási pozíció nemcsak a kényelmünkről árulkodik, hanem arról is, hogyan reagál a testünk a mindennapi terhelésre. A közösségi médiában egyre gyakrabban emlegetik a „flamingó pózt”: amikor valaki a hátán fekszik, és az egyik lábfejét a másik lábához húzza. De vajon valóban egészségügyi jelzés ez az alvási pozíció, vagy egyszerűen csak így esik jól?

Az alvási pozíció többet elárul a testünkről, mint gondolnánk – Fotó: Unsplash

Mit árul el az alvási pozíció, ha flamingó pózban alszunk?

A szakemberek szerint a testhelyzet önmagában nem ad okot aggodalomra.

Laura Nolan szomatikus terápiával foglalkozó pszichoterapeuta tapasztalata szerint gyakran hipermobilitással élők választják ezt a pózt.

Ilyenkor az ízületek a megszokottnál nagyobb mozgástartományban mozognak, ami együtt járhat instabilitással és krónikus fájdalommal. Nolan azt is megfigyelte, hogy több neurodivergens felnőtt alszik szokatlan tartásban – például ökölbe szorított kézzel vagy „T. rex-kar” helyzetben. Az is előfordulhat, hogy a flamingó póz pusztán megszokás vagy korábbi sérülés következménye – írja a HuffPost.

Árthat az ízületeknek ez a testhelyzet?

A válasz: nem feltétlenül. Jade Wu alvásszakpszichológus szerint az emberek ösztönösen abban a pózban alszanak, amely számukra a legkényelmesebb. Oldalfekvésben, felhúzott lábbal például még az alvási apnoé kockázata is csökkenhet. Ugyanakkor egy instabil tartás hosszabb távon terhelheti az ízületeket vagy izommerevséget idézhet elő.

Mikor kell változtatni az alvási szokásokon?

Ha orvos nem javasolja kifejezetten, nincs szükség arra, hogy valaki leszokjon a flamingó pózról. A szakemberek inkább azt tanácsolják, támasszuk meg jobban a testünket – például párnával a térd alatt –, és lefekvés előtt szánjunk időt a lecsendesedésre. A túlzott aggódás az alvási pozíció miatt ugyanis akár ronthatja is az alvás minőségét.

Reggeli zsibbadás, fájó váll? Ha így alszik, könnyen baj lehet belőle

Reggel zsibbadó ujjakra, elgémberedett vállra ébred, és csak percek múlva tér vissza az érzés a karjába? Az érzésért vélhetően a rossz alvási pozíció felel: amennyiben a mellkasához szorított, behajlított karokkal alszik, az orvosok szerint komoly idegkárosodást okozhat.