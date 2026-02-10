Reggeli zsibbadás, fájó váll? Ha így alszik, könnyen baj lehet belőle

Sokan úgy alszanak el, hogy karjaik lazán pihennek, ám az éjszaka közepére szinte észrevétlenül összegömbölyödnek. A közösségi médiában ezt az alvási pozíciót gyakran „T. rex-pozíciónak” nevezik, az orvosok viszont komoly figyelmeztetést társítanak hozzá – írja a HuffPost.

Ártalmatlannak tűnik, mégis káros: ez az alvási pozíció alattomosan teszi a dolgát Fotó:Illusztráció/Unplash

Alvási pozíció — ezek a tünetek már komoly bajt jelezhetnek

Ebben az alvási pozícióban a behajlított könyök és csukló hosszú órákon át nyomhatja az idegeket. Ez lassítja a vérkeringést, zsibbadást, bizsergést, vállfájdalmat okozhat — és idővel maradandó idegkárosodáshoz vezethet.

Az orvosok szerint nem szabad félvállról venni, ha:

gyakran elgémberedett karral ébred,

a zsibbadás nem múlik el azonnal,

napközben gyengébbnek érzi a kezét,

egyre gyakrabban ejt le tárgyakat,

nyilalló fájdalom fut végig a karján.

Ezek mind arra utalnak, hogy az alvási pozíció már nem csak kényelmetlen, hanem káros is.

Miért veszi fel a test ezt a testhelyzetet éjszaka?

Az összegömbölyödés ösztönös védekező reakció. Stressz, szorongás, rossz alvásminőség vagy tartós feszültség hatására az idegrendszer „készenléti üzemmódba” kapcsol — még alvás közben is.

Ilyenkor a test olyan alvási pozíciót keres, amely biztonságérzetet ad, még ha az fizikailag nem is ideális.

Ez magyarázza, miért ébrednek sokan reggel összeszorított állkapoccsal, feszes vállakkal.

Így szoktassa le magát erről az alvási pozícióról

Az akaraterő itt kevés — alvás közben nem tudatosan döntünk. A megoldás a komfortos környezet átalakítása:

Tegyen kis párnát vagy összehajtott törölközőt a karja és a mellkasa közé.

Oldalt alvóknak egy testpárna segít a nyitottabb kartartásban.

Háton alvásnál a karok pihenjenek a test mellett vagy egy alacsony párnán.

A könyöknél lazán rögzített törölköző megakadályozza a mély behajlítást.

Csuklófájdalomnál éjszakai csuklórögzítő is segíthet.

A cél nem a merev testtartás, hanem az, hogy az alvási pozíció ne terhelje folyamatosan az idegeket.

