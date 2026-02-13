Alzheimer-kór: lehet, hogy a megoldás a konyhánkban van

Az Alzheimer-kór kezelésében új irányt jelezhet egy mindennapi házi növény: az aloe vera. A kutatók szerint a zöld növényben található vegyületek képesek lehetnek az agyban zajló kognitív folyamatok támogatására, ami áttörést jelenthet a memória- és gondolkodásvesztés lassításában – írja a Fox News.

Új reményt adhat az Alzheimer-kór kezelésében az aloe vera – Fotó: Unsplash

Tényleg lehetséges az Alzheimer-kór kezelése aloe verával?

A legújabb kutatások szerint az aloe vera egyik vegyülete, a béta-szitoszterol, képes kölcsönhatásba lépni az Alzheimer-kórral összefüggő enzimekkel, amelyek az acetilkolin nevű kémiai hírvivőt bontják le az agyban.

Ez a hírvivő az idegsejtek kommunikációjáért felelős, és szintje jelentősen csökken Alzheimer-betegeknél, hozzájárulva a memória- és kognitív hanyatláshoz.

A számítógépes szimulációk alapján a béta-szitoszterol erősebben kötődött ezekhez az enzimekhez, mint bármely más tesztelt vegyület, ami ígéretes jel lehet a jövőbeli gyógyszerfejlesztésben.

Biztonságos lehet egy aloe alapú Alzheimer-kezelés?

A kutatók megvizsgálták a vegyület felszívódását és toxikusságát is: az eredmények szerint a béta-szitoszterol jól felszívódik, és a terápiás szinteken valószínűtlen a mérgező hatás. Mindez azt sugallja, hogy a vegyület potenciálisan biztonságos és hatékony lehet a kognitív funkciók támogatásában.

Mit jelentenek a kutatás eredményei?

Fontos azonban kiemelni, hogy a kutatások eddig számítógépes szimulációkra korlátozódtak, így a valódi emberi alkalmazás még nem bizonyított. Az Alzheimer-kór kezelésével kapcsolatos remények ellenére a szakértők szerint további laboratóriumi vizsgálatokra és klinikai kísérletekre van szükség, mielőtt bármilyen terápiás ajánlást lehetne megfogalmazni.

