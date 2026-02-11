Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

Alzheimer-kór

A tudósok kimondták: ennyi lépés kell az Alzheimer-kór ellen

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 14 éven át tartó vizsgálat új megvilágításba helyezte a mindennapi mozgás szerepét az időskori agyműködésben. Az Alzheimer-kór kapcsán most először vizsgálták hosszú távon, hogyan függ össze a lépésszám az agyi fehérjék felhalmozódásával és a kognitív hanyatlás ütemével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alzheimer-kórbetegséglépésszám

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely memóriazavarral és fokozatos kognitív hanyatlással jár. Egy harvardi kutatás során arra keresték a választ, hogy a napi fizikai aktivitás – különösen a megtett lépésszám – képes-e befolyásolni azokat az agyi folyamatokat, amelyek a betegség korai szakaszában elindulnak - tájékoztat az Independent.

kutatás szerint az Alzheimer-kór kockázata összefügghet a napi lépésszámmal.
Kutatások szerint az Alzheimer-kór kockázata összefügghet a napi lépésszámmal
Fotó: Unsplash

A vizsgálatban 294 50–90 év közötti résztvevő adatait elemezték. A kutatásban részt vevők agyában már jelen voltak az amiloid- és tau-fehérjék, de még nem mutattak demenciára utaló tüneteket. A résztvevők lépésszámlálót viseltek, rendszeres agyi képalkotó vizsgálaton estek át, valamint évente kognitív teszteket végeztek el.

Hány lépést kell naponta megtenni az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez?

A harvardi kutatás eredményei szerint napi 5000 lépés felett már kimutatható lassulás figyelhető meg a kognitív hanyatlás ütemében és a tau-fehérje felhalmozódásában. A 3000–5000 lépés közötti fizikai aktivitás is kedvező hatásúnak bizonyult, azonban az 5000–7500 lépés közötti tartomány még erősebb összefüggést mutatott a memóriazavar lassabb romlásával. Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így közvetlen ok-okozati kapcsolat nem állapítható meg.

Hogyan lassítható az Alzheimer-kór korai szakasza?

Az eredmények alapján a rendszeres, mérsékelt fizikai aktivitás hozzájárulhat az agyi fehérjelerakódások lassabb ütemű kialakulásához. A kutatás kimutatta, hogy az aktívabb résztvevőknél lassabb volt a tau-fehérje felhalmozódása, amely az idegsejtek pusztulásában játszik szerepet. Ez azt jelenti, hogy a korai szakaszban végzett rendszeres mozgás potenciálisan lassíthatja a folyamat előrehaladását.

Milyen kapcsolat van a fizikai aktivitás és az Alzheimer-kór között?

A kutatás eredményei szerint a magasabb lépésszám összefügg a tau-fehérje lassabb felhalmozódásával és a memóriazavar enyhébb romlásával. A fizikai aktivitás valószínűleg több mechanizmuson keresztül fejti ki hatását: javítja a keringést, csökkenti a gyulladást, valamint támogatja az idegsejtek közötti kapcsolatok fennmaradását. A szakértők szerint a rendszeres mozgás az egyik legfontosabb, életmóddal befolyásolható tényező az agy egészségének megőrzésében.

Megvan a rettegett betegség ellenszere? Ígéretes anyagot találtak a népszerű növényben

Az Aloe vera nemcsak a leégett bőr nyugtatására lehet jó, hanem az agyunk védelmében is váratlan szövetségesre lelhetünk benne. Az Alzheimer-kór elleni küzdelemben egy eddig kevésbé ismert növényi összetevő, a béta-szitoszterin hozhat reményt a betegek számára. A kutatók fejlett számítógépes modellezéssel vizsgálták a növény hatóanyagait, a kezdeti eredmények biztatóak.

Apróságnak tűnik, pedig döntő lehet – a demencia 5 korai jele

A demencia nem egyik napról a másikra jelenik meg. A demencia korai jele sok esetben jóval a diagnózis előtt feltűnik, mégis gyakran félreértik vagy elbagatellizálják. Pedig a demencia korai jeleinek felismerése időt adhat, és esélyt jelenthet a szellemi leépülés lassítására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!