A tudósok kimondták: ennyi lépés kell az Alzheimer-kór ellen

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely memóriazavarral és fokozatos kognitív hanyatlással jár. Egy harvardi kutatás során arra keresték a választ, hogy a napi fizikai aktivitás – különösen a megtett lépésszám – képes-e befolyásolni azokat az agyi folyamatokat, amelyek a betegség korai szakaszában elindulnak - tájékoztat az Independent.

Kutatások szerint az Alzheimer-kór kockázata összefügghet a napi lépésszámmal

Fotó: Unsplash

A vizsgálatban 294 50–90 év közötti résztvevő adatait elemezték. A kutatásban részt vevők agyában már jelen voltak az amiloid- és tau-fehérjék, de még nem mutattak demenciára utaló tüneteket. A résztvevők lépésszámlálót viseltek, rendszeres agyi képalkotó vizsgálaton estek át, valamint évente kognitív teszteket végeztek el.

Hány lépést kell naponta megtenni az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez?

A harvardi kutatás eredményei szerint napi 5000 lépés felett már kimutatható lassulás figyelhető meg a kognitív hanyatlás ütemében és a tau-fehérje felhalmozódásában. A 3000–5000 lépés közötti fizikai aktivitás is kedvező hatásúnak bizonyult, azonban az 5000–7500 lépés közötti tartomány még erősebb összefüggést mutatott a memóriazavar lassabb romlásával. Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, így közvetlen ok-okozati kapcsolat nem állapítható meg.

Hogyan lassítható az Alzheimer-kór korai szakasza?

Az eredmények alapján a rendszeres, mérsékelt fizikai aktivitás hozzájárulhat az agyi fehérjelerakódások lassabb ütemű kialakulásához. A kutatás kimutatta, hogy az aktívabb résztvevőknél lassabb volt a tau-fehérje felhalmozódása, amely az idegsejtek pusztulásában játszik szerepet. Ez azt jelenti, hogy a korai szakaszban végzett rendszeres mozgás potenciálisan lassíthatja a folyamat előrehaladását.

Milyen kapcsolat van a fizikai aktivitás és az Alzheimer-kór között?

A kutatás eredményei szerint a magasabb lépésszám összefügg a tau-fehérje lassabb felhalmozódásával és a memóriazavar enyhébb romlásával. A fizikai aktivitás valószínűleg több mechanizmuson keresztül fejti ki hatását: javítja a keringést, csökkenti a gyulladást, valamint támogatja az idegsejtek közötti kapcsolatok fennmaradását. A szakértők szerint a rendszeres mozgás az egyik legfontosabb, életmóddal befolyásolható tényező az agy egészségének megőrzésében.