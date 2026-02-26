Ánuszáról tett megdöbbentő bejelentést Amanda Seyfried

A 40 éves sztár egy rádióban beszélt az élményről. Amanda Seyfried elmondta, hogy a műánuszt csak a biztonság kedvéért használták egy olyan jelenetnél, amelyben karaktere meztelenül jelenik meg - írja a People.

Amanda Seyfried művégbélnyílást viselt a forgatáson. A kép illusztráció.

Fotó: Marco Barada / Northfoto

Így volt komfortos Amanda Seyfriednek

A filmben Seyfried Ann Lee vallási vezetőt alakítja, aki a 18. században alapította meg a Shakers néven ismert közösséget. A történet bemutatja a mozgalom megszületését, valamint azt az időszakot, amikor Ann Lee követőivel együtt az Egyesült Államokba, azon belül New York államba költözött. A színésznő az interjúban hangsúlyozta, hogy bár a jelenet meztelenséget sugall, valójában nem volt teljesen fedetlen a kamera előtt. Elmondása szerint a műánusz viselése megnyugtató biztonságérzetet adott számára, különösen egy olyan érzelmileg intenzív jelenet forgatásakor, amelyben egy égő épület előtt áll.

Amanda Seyfried teamed up with the plastics in a whole new way. 😂 https://t.co/f6smSZbKmd pic.twitter.com/INOTazgp0m — E! News (@enews) February 26, 2026

Seyfried azt is hozzátette, hogy a jelenet forgatása felszabadító élményt jelentett számára, és fontos része volt karaktere történetének és érzelmi ívének bemutatásában. Bár a közönség nem látja a protézist, a színésznő humorosan megjegyezte:

Esküszöm, ott volt.

Az eset rávilágít arra, hogy a filmes produkciókban milyen különféle technikai és kreatív eszközöket alkalmaznak a színészek komfortérzetének biztosítására, valamint a jelenetek hitelességének megőrzésére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Amanda Seyfried olyan finom, mint egy lassan olvadó eperparfét.