amanda seyfried

Ánuszáról tett megdöbbentő bejelentést Amanda Seyfried

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Meglepő kulisszatitkot osztott meg legújabb filmje forgatásáról egy hollywoodi sztár. Amanda Seyfried elárulta, hogy egy speciális protézist viselt egy meztelenséget igénylő jelenet során az Ann Lee testamentuma című produkcióban – annak ellenére, hogy ez a nézők számára egyáltalán nem látható a filmben.
amanda seyfriednew yorkegyesült államokfilmprotézis

A 40 éves sztár egy rádióban beszélt az élményről. Amanda Seyfried elmondta, hogy a műánuszt csak a biztonság kedvéért használták egy olyan jelenetnél, amelyben karaktere meztelenül jelenik meg - írja a People.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried művégbélnyílást viselt a forgatáson. A kép illusztráció.
Fotó: Marco Barada / Northfoto

Így volt komfortos Amanda Seyfriednek

A filmben Seyfried Ann Lee vallási vezetőt alakítja, aki a 18. században alapította meg a Shakers néven ismert közösséget. A történet bemutatja a mozgalom megszületését, valamint azt az időszakot, amikor Ann Lee követőivel együtt az Egyesült Államokba, azon belül New York államba költözött. A színésznő az interjúban hangsúlyozta, hogy bár a jelenet meztelenséget sugall, valójában nem volt teljesen fedetlen a kamera előtt. Elmondása szerint a műánusz viselése megnyugtató biztonságérzetet adott számára, különösen egy olyan érzelmileg intenzív jelenet forgatásakor, amelyben egy égő épület előtt áll.

Seyfried azt is hozzátette, hogy a jelenet forgatása felszabadító élményt jelentett számára, és fontos része volt karaktere történetének és érzelmi ívének bemutatásában. Bár a közönség nem látja a protézist, a színésznő humorosan megjegyezte: 

Esküszöm, ott volt.

 Az eset rávilágít arra, hogy a filmes produkciókban milyen különféle technikai és kreatív eszközöket alkalmaznak a színészek komfortérzetének biztosítására, valamint a jelenetek hitelességének megőrzésére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Amanda Seyfried olyan finom, mint egy lassan olvadó eperparfét.

 

 

