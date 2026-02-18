Az amerikai hadsereg bemutatta új szuperfegyverét – lélegzetelállító, mire képes

Az amerikai fegyver egy levegőből indítható, személyzet nélküli harci repülőgép, amelyet nagyobb hordozó repülőgépről indítanak. A rendszer a jövőbeli csapásmérő kötelékek részeként a hadsereg és a haderő integrált műveleteit támogathatja – írja az Outkick.com.
Az X-68A egy levegőből indítható, személyzet nélküli harci repülőgép, amely a fő kötelék előtt repül. Saját levegő-levegő rakétákkal képes ellenséges célokat támadni, és előretolt elfogó platformként működik. Feladata, hogy megtisztítsa a légteret a hagyományos vadászgépek és bombázók számára.
Haderőfejlesztés az Egyesült Államokban
A rendszert az amerikai légierő és a haditengerészet integrálhatja a jövőbeli csapásmérő kötelékekbe. A koncepció célja a pilóták védelmének növelése és a harci hatótávolság kiterjesztése. Egy ilyen amerikai fegyver csökkenti a drága, ember vezette gépek veszteségének kockázatát.
A LongShot program a haderőfejlesztés részeként értelmezhető, amely új szintre emeli a pilóta nélküli légiharcot. A levegő-levegő fegyverzet hordozása és az autonóm működés kombinációja új műveleti lehetőségeket teremt.
Egyesült Államok és Kína technológiai versenye
A program stratégiai jelentősége az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai versenyben értelmezhető. A csendes-óceáni hadszíntéren a nagy hatótávolság és a túlélőképesség döntő tényező.
Egy ilyen szuperfegyvernek tekintett rendszer csökkenti az ember vezette repülőgépekben rejlő kockázatot, miközben fenntartja a csapásmérő képességet. A hangsúly a katonák túlélőképességen és a harci hatékonyság növelésén van.
A fegyverfejlesztés költségei
A LongShot program költségeiről nyilvános, végleges adat nincs. A DARPA több tízmillió dolláros nagyságrendű fejlesztési szerződéseket kötött ipari partnerekkel.
A fejlesztés célja egy olyan rendszer létrehozása, amely képes autonóm repülésre, hálózatalapú integrációra és levegő-levegő fegyverzet alkalmazására. Az X-68A így a pilóta nélküli harci repülő eszközök új generációját képviseli az amerikai haderő kötelékében.
Anduril Industries YFQ-44 nevű, pilóta nélküli repülőgépet fejleszt, amely képes a harctér „megtisztítására”, és amely a kínai technológiai verseny kontextusában jelenik meg.
