Komoly lépésre készül a brit monarchia András herceg ellen

A brit kormány új törvényjavaslatot fontolgat, melynek tárgya András herceg eltávolítása a trónöröklési sorból. A cél, hogy a az Epstein-botrányba keveredett volt yorki herceg soha ne lehessen király, függetlenül a rendőrségi vizsgálat eredményétől. Luke Pollard védelmi miniszter szerint ez a lépés „helyes döntés”, amely a monarchia hitelességét védi – írja a BBC.

A brit kormány fontolgatja András herceg eltávolítását az öröklési sorból – Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

András herceg és a trónöröklés kérdése

András volt yorki herceg jelenleg a nyolcadik a trónöröklési sorban, noha tavaly októberben megfosztották királyi címeitől, köztük a „herceg” titulustól, a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. Csütörtökön a rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vette őrizetbe, de 11 órán belül szabadon is engedték.

A herceg minden vádat határozottan tagadott.

A kormány a Buckingham-palotával együttműködve dolgozik azon, hogy a volt yorki herceg „ne kerüljön egy szívverésnyire a tróntól”. A tervhez parlamenti jóváhagyás és a 14 nemzetközösségi ország beleegyezése szükséges, ahol III. Károly az államfő. Az utolsó eltávolításra 1936-ban került sor, VIII. Eduárd lemondása miatt. A javaslatot több párt is támogatja, egyes munkáspárti képviselők azonban szkeptikusak a szükségességét illetően.

A király és Camilla királynő a közvélemény hangulatát is figyelembe véve igyekeznek megfontolt döntést hozni.

András herceg 2019 óta nem lát el nyilvános feladatokat, miután Epstein-ügyben adott interjúja nyilvános visszhangot váltott ki.

Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője hangsúlyozta, hogy a rendőrségi vizsgálatnak teljes teret kell biztosítani, félelem és részrehajlás nélkül.

