András herceg

Károly király megszólalt András herceg Epstein-botrányáról

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
Károly király jelezte: a Buckingham-palota minden szükséges támogatást megad a brit rendőrségnek, amennyiben hivatalos vizsgálat indul öccse, András herceg ellen a Jeffrey Epsteinhez köthető újabb vádakkal kapcsolatban. A legfrissebb dokumentumok szerint András herceg bizalmas állami információkat oszthatott meg a néhai szexuális bűnözővel.
András hercegEpstein-botrányKároly király

Károly király először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botrány újabb hulláma kapcsán, hangsúlyozva: a királyi család kész együttműködni a hatóságokkal, ha erre igény merül fel András herceg ügyében.

III. Károly király - (FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York (L) and Britain's King Charles III leave following a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025. King Charles will strip his younger brother Andrew of his royal titles and long-term residence on the Windsor estate, the palace said on October 30, 2025, the latest fallout to hit the scandal-plagued royal over the Jeffrey Epstein affair. "Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor," the palace said, adding that Charles had begun the formal process to strip the titles from his brother. (Photo by Adrian Dennis / AFP) András herceg
Károly király minden szükséges támogatást megad a rendőrségnek, amennyiben hivatalos vizsgálat indul öccse, András herceg ellen
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Buckingham-palota szóvivője közölte: a király „szavaival és példátlan intézkedéseivel is világossá tette”, hogy mély aggodalommal figyeli az András herceg magatartásával kapcsolatos, folyamatosan napvilágra kerülő állításokat. A közlemény szerint az egyes vádak megválaszolása András herceg feladata, ugyanakkor amennyiben a Thames Valley rendőrség megkeresi a palotát, a királyi udvar támogatni fogja a nyomozást.

A Thames Valley rendőrség megerősítette: vizsgálják, van-e jogalapja annak a bejelentésnek, amelyet a köztársaságpárti Republic csoport tett András herceg ellen. 

A szervezet hivatali visszaélés és államtitoksértés gyanújával fordult a hatóságokhoz.

(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York leaves after attending for the Royal Family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham in eastern England, on December 25, 2023. King Charles will strip his younger brother Andrew of his royal titles and long-term residence on the Windsor estate, the palace said on October 30, 2025, the latest fallout to hit the scandal-plagued royal over the Jeffrey Epstein affair. "Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor," the palace said, adding that Charles had begun the formal process to strip the titles from his brother. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
András herceg
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A gyanút a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták újabb csomagja erősítheti. Ezekben olyan e-mailek szerepelnek, amelyek arra utalnak, hogy András herceg  a hivatalos útjairól – Szingapúrba, Hongkongba és Vietnamba – szóló jelentéseket továbbíthatott Epsteinnek.

A dokumentumok szerint 2010. november 30-án mindössze öt perccel azután küldte tovább a jelentéseket Epsteinnek, hogy azokat megkapta akkori különleges tanácsadójától, Amit Pateltől.

Az iratok emellett Afganisztánhoz kapcsolódó, „bizalmas” befektetési lehetőségekről szóló információkat is tartalmaznak, amelyeket András herceg állítólag 2010. december 24-én osztott meg Epsteinnel. A hivatalos iránymutatás alapján a kereskedelmi megbízottak szigorú titoktartási kötelezettséggel tartoznak a hivatalos látogatásaikkal kapcsolatos érzékeny, kereskedelmi vagy politikai információk tekintetében.

Jeffrey Edward Epstein amerikai pénzügyi szakember és elítélt szexuális bűnelkövető, Jeffrey Epstein, JeffreyEpstein
Jeffrey Epstein
Fotó: AFP

A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy a király és a királyné gondolatai és együttérzése mindig is az erőszak és visszaélések áldozatai felé irányultak.

Korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné szóvivője azt mondta, „mélyen aggasztónak” tartják az Epstein-ügy újabb fejleményeit, és figyelmük továbbra is az áldozatokra összpontosul. A nyilatkozat Vilmos herceg közelgő szaúd-arábiai látogatása előtt hangzott el - írja a BBC.

Fokozódik a nyomás András hercegen

Az iratok szerint Epstein egy második nőt is az Egyesült Királyságba küldhetett, hogy szexuális kapcsolatba kerüljön vele.

A csomagban olyan fényképek is szerepelnek, amelyek András herceget ábrázolják egy földön fekvő nő fölött.

 

This undated photo at an undisclosed location released by the US Justice Department on January 30, 2026 as part of the Jeffrey Epstein files shows British former prince Andrew Mountbatten-Windsor kneeling over a woman lying on the floor. A second Jeffrey Epstein accuser has alleged the late US sex offender sent her to Britain for a sexual encounter with former prince Andrew Mountbatten-Windsor, the BBC reported. A US lawyer for the woman told the broadcaster late January 31, 2026 the alleged encounter occurred at the ousted royal's residence on the Windsor estate, west of London, in 2010 when she was in her 20s. The latest account emerged after the US Justice Department released a huge new batch of documents on the Epstein case, including photographs of Andrew kneeling over a woman lying on the floor. (Photo by Handout / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US Department of Justice" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / US DEPARTMENT OF JUSTICE

Az ügy kínos helyzetbe hozta András herceg volt feleségét, Sarah Fergusont is. Olyan e-mailek is előkerütek, amelyeket „Sarah” aláírással küldtek Epsteinnek, és pénzügyi segítséget kérnek tőle.

A botrány következményeként András herceget a vártnál korábban költöztették ki windsori otthonából, a Royal Lodge-ból, és a király sandringhami magánbirtokára helyezték át. Egy korábbi Epsteinhez köthető botrányhullám után, 2025 októberében megfosztották hercegi és főnemesi címeitől.

Andrew Mountbatten-Windsor mindeddig következetesen tagadta a vádakat, a neve szereplése az Epstein-iratokban önmagában nem jelenti bűncselekmény elkövetését.

 

