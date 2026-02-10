Károly király megszólalt András herceg Epstein-botrányáról

Károly király először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botrány újabb hulláma kapcsán, hangsúlyozva: a királyi család kész együttműködni a hatóságokkal, ha erre igény merül fel András herceg ügyében.

Károly király minden szükséges támogatást megad a rendőrségnek, amennyiben hivatalos vizsgálat indul öccse, András herceg ellen

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Buckingham-palota szóvivője közölte: a király „szavaival és példátlan intézkedéseivel is világossá tette”, hogy mély aggodalommal figyeli az András herceg magatartásával kapcsolatos, folyamatosan napvilágra kerülő állításokat. A közlemény szerint az egyes vádak megválaszolása András herceg feladata, ugyanakkor amennyiben a Thames Valley rendőrség megkeresi a palotát, a királyi udvar támogatni fogja a nyomozást.

A Thames Valley rendőrség megerősítette: vizsgálják, van-e jogalapja annak a bejelentésnek, amelyet a köztársaságpárti Republic csoport tett András herceg ellen.

A szervezet hivatali visszaélés és államtitoksértés gyanújával fordult a hatóságokhoz.

András herceg

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A gyanút a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták újabb csomagja erősítheti. Ezekben olyan e-mailek szerepelnek, amelyek arra utalnak, hogy András herceg a hivatalos útjairól – Szingapúrba, Hongkongba és Vietnamba – szóló jelentéseket továbbíthatott Epsteinnek.

A dokumentumok szerint 2010. november 30-án mindössze öt perccel azután küldte tovább a jelentéseket Epsteinnek, hogy azokat megkapta akkori különleges tanácsadójától, Amit Pateltől.

Az iratok emellett Afganisztánhoz kapcsolódó, „bizalmas” befektetési lehetőségekről szóló információkat is tartalmaznak, amelyeket András herceg állítólag 2010. december 24-én osztott meg Epsteinnel. A hivatalos iránymutatás alapján a kereskedelmi megbízottak szigorú titoktartási kötelezettséggel tartoznak a hivatalos látogatásaikkal kapcsolatos érzékeny, kereskedelmi vagy politikai információk tekintetében.

Jeffrey Epstein

Fotó: AFP

A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy a király és a királyné gondolatai és együttérzése mindig is az erőszak és visszaélések áldozatai felé irányultak.

Korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné szóvivője azt mondta, „mélyen aggasztónak” tartják az Epstein-ügy újabb fejleményeit, és figyelmük továbbra is az áldozatokra összpontosul. A nyilatkozat Vilmos herceg közelgő szaúd-arábiai látogatása előtt hangzott el - írja a BBC.