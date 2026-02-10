Károly király megszólalt András herceg Epstein-botrányáról

Károly király először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botrány újabb hulláma kapcsán, hangsúlyozva: a királyi család kész együttműködni a hatóságokkal, ha erre igény merül fel András herceg ügyében.
A Buckingham-palota szóvivője közölte: a király „szavaival és példátlan intézkedéseivel is világossá tette”, hogy mély aggodalommal figyeli az András herceg magatartásával kapcsolatos, folyamatosan napvilágra kerülő állításokat. A közlemény szerint az egyes vádak megválaszolása András herceg feladata, ugyanakkor amennyiben a Thames Valley rendőrség megkeresi a palotát, a királyi udvar támogatni fogja a nyomozást.
A Thames Valley rendőrség megerősítette: vizsgálják, van-e jogalapja annak a bejelentésnek, amelyet a köztársaságpárti Republic csoport tett András herceg ellen.
A szervezet hivatali visszaélés és államtitoksértés gyanújával fordult a hatóságokhoz.
A gyanút a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták újabb csomagja erősítheti. Ezekben olyan e-mailek szerepelnek, amelyek arra utalnak, hogy András herceg a hivatalos útjairól – Szingapúrba, Hongkongba és Vietnamba – szóló jelentéseket továbbíthatott Epsteinnek.
A dokumentumok szerint 2010. november 30-án mindössze öt perccel azután küldte tovább a jelentéseket Epsteinnek, hogy azokat megkapta akkori különleges tanácsadójától, Amit Pateltől.
Az iratok emellett Afganisztánhoz kapcsolódó, „bizalmas” befektetési lehetőségekről szóló információkat is tartalmaznak, amelyeket András herceg állítólag 2010. december 24-én osztott meg Epsteinnel. A hivatalos iránymutatás alapján a kereskedelmi megbízottak szigorú titoktartási kötelezettséggel tartoznak a hivatalos látogatásaikkal kapcsolatos érzékeny, kereskedelmi vagy politikai információk tekintetében.
A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy a király és a királyné gondolatai és együttérzése mindig is az erőszak és visszaélések áldozatai felé irányultak.
Korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné szóvivője azt mondta, „mélyen aggasztónak” tartják az Epstein-ügy újabb fejleményeit, és figyelmük továbbra is az áldozatokra összpontosul. A nyilatkozat Vilmos herceg közelgő szaúd-arábiai látogatása előtt hangzott el - írja a BBC.
Fokozódik a nyomás András hercegen
Az iratok szerint Epstein egy második nőt is az Egyesült Királyságba küldhetett, hogy szexuális kapcsolatba kerüljön vele.
A csomagban olyan fényképek is szerepelnek, amelyek András herceget ábrázolják egy földön fekvő nő fölött.
Az ügy kínos helyzetbe hozta András herceg volt feleségét, Sarah Fergusont is. Olyan e-mailek is előkerütek, amelyeket „Sarah” aláírással küldtek Epsteinnek, és pénzügyi segítséget kérnek tőle.
A botrány következményeként András herceget a vártnál korábban költöztették ki windsori otthonából, a Royal Lodge-ból, és a király sandringhami magánbirtokára helyezték át. Egy korábbi Epsteinhez köthető botrányhullám után, 2025 októberében megfosztották hercegi és főnemesi címeitől.
Andrew Mountbatten-Windsor mindeddig következetesen tagadta a vádakat, a neve szereplése az Epstein-iratokban önmagában nem jelenti bűncselekmény elkövetését.