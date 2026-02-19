Már szabadon is engedték András volt yorki herceget – véget ért volna a vizsgálat?

Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó (III. Károly király) öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség. Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Szabadon engedték András volt yorki herceget

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.

Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.

Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat – írja az MTI.

Pedofilbotrányba keveredett András volt yorki herceg

András herceg újabb kritikákat kapott, miután kiderült, hogy kapcsolatban maradt Jeffrey Epstein pedofíliával vádolt emberrel, noha korábban azt állította, megszakította a kapcsolatot.