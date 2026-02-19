Hírlevél
Már szabadon is engedték András volt yorki herceget – véget ért volna a vizsgálat?

2026. február 19-én, csütörtökön őrizetbe vették III. Károly király testvérét. András volt yorki herceget közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegéssel gyanúsítják. Estére már szabadon is engedték.
András hercegbotránybrit királybrit királyi család

Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó (III. Károly király) öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség. Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Szabadon engedték András volt yorki herceget

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.

Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.

Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat – írja az MTI.

Pedofilbotrányba keveredett András volt yorki herceg

András herceg újabb kritikákat kapott, miután kiderült, hogy kapcsolatban maradt Jeffrey Epstein pedofíliával vádolt emberrel, noha korábban azt állította, megszakította a kapcsolatot.

 

