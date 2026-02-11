Nem szégyelli a hegeit – Angelina Jolie őszintén kitálalt

A 50 éves Oscar-díjas színésznő egy friss interjúban árulta el: számára a hegek nem szégyellnivaló nyomok, hanem annak bizonyítékai, hogy mindent megtett azért, hogy minél tovább gyermekeivel maradhasson. Angelina Jolie 2013-ban vállalta a megelőző műtétet, miután kiderült, hogy BRCA1 génmutációja jelentősen növeli az emlőrák kialakulásának kockázatát.
„Szeretem a hegeimet”
A színésznő édesanyját, Marcheline Bertrand, fiatalon veszítette el rákbetegség miatt, ami mély nyomot hagyott benne. Jolie korábban a The New York Times hasábjain is megosztotta döntésének hátterét:
az orvosok szerint a mellrák kialakulásának esélye 87 %-ról 5 % alá csökkent a beavatkozás után.
Később, 2015-ben megelőző jelleggel petefészkeit és petevezetékeit is eltávolíttatta.
Angelina Jolie: Új film, új szerep
Érdekesség, hogy hamarosan érkező filmjében, a Couture-ben egy válófélben lévő filmrendezőt alakít, akinél mellrákot diagnosztizálnak. A produkció 2025-ben a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon debütált – számolt be a People.
Angelina Jolie szerint
a hegek az élet részei – és ha valaki hibák és nyomok nélkül éli le az életét, talán nem is élt igazán.
