Horrorfilmbe illő jelenség az Antarktiszon: a vérző vízesés titka

A friss kutatás kimutatta, hogy a vörös, vasban gazdag sós víz kitörése összefügg a gleccser felszínének átmeneti süllyedésével. Az Antarktisz egyik legkülönlegesebb természeti jelensége valójában a jég alatti vízmozgások és nyomásváltozások következménye – írja a Newsweek.

Vérző vízesés az Antarktiszon.

Vérvörös rejtély az Antarktisz jégvilágában

A Blood Fallst 1911-ben fedezte fel Thomas Griffith Taylor ausztrál geológus a Terra Nova-expedíció során. A kutatók szerint a jelenséget egy vasban gazdag, sós oldat okozza, amely a gleccser alól tör fel időszakos pulzusokban.

Amikor ez a sós víz a felszínre jut, a levegővel érintkezve oxidálódik, és vöröses elszíneződést hoz létre.

A vizsgálatok során a szakemberek GPS-adatokat, időzített kamerafelvételeket és a Lake Bonney mélyén elhelyezett hőmérséklet-érzékelő adatait elemezték. 2018 szeptemberében a műszerek egybehangzóan jelezték, hogy a vörös elszíneződés megjelenésével egy időben a gleccser felszíne mintegy 1,5 centimétert süllyedt. Ezzel párhuzamosan a gleccser előrehaladási sebessége körülbelül 10 százalékkal csökkent.

A kutatók arra jutottak, hogy

a jég alatti csatornákban felgyülemlő sós víz nyomása időszakosan lecsökken, ami vízleeresztési eseményt idéz elő.

A tanulmány szerint a jövőbeni, nagy gyakoriságú megfigyelések segíthetnek jobban megérteni, miként befolyásolja a hosszú távú környezeti változás ezeket a különleges antarktiszi folyamatokat.

Miért sós a Blood Falls vízesés vize?

Érdekesség, hogy a Taylor-gleccser olvadékvizétől eltérően a Blood Falls vize sós, ami arra utal, hogy a vörös vízesés egy 1,5-4 millió éve jégbe zárt sós tóból származik, amely valójában egy nagyobb, 400 méter mélyen fekvő rejtett tórendszer része. A Blood Falls vizében számos mikroorganizmust is találtak, amelyek oxigénmentes környezetben, napfénytől elzárva léteznek, és a vasból nyerik az energiát. Érdekesség, hogy a gleccserből távozó víz – 7 Celsius-fokos. Csupán azért nem fagy meg, mert magas a sótartalma.

A Taylor-gleccser a leghidegebb ismert gleccser, amelynek tartósan folyékony halmazállapotú a vize.

