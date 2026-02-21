Az anyanyelv a kultúra lelke – ma ünnepeljük a Nemzetközi Anyanyelvi Napot

A dátum nem véletlen: 1952. február 21-én a mai Banglades területén diákok tüntettek azért, hogy a bengáli nyelvet ismerjék el hivatalos nyelvként. A demonstrációt fegyverrel verték le, több fiatal életét vesztette. Az ő emlékük előtt tiszteleg a világnap, amely azóta a nyelvi jogok és az anyanyelvi oktatás szimbólumává vált - írja a Híradó.

Anyanyelvünkre emlékezünk február 21-én. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Anyanyelvi Világnap

A szakemberek szerint a nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem identitásunk, kultúránk és közösségi emlékezetünk hordozója. A világon több mint hatezer nyelvet beszélnek, ám a globalizáció, az urbanizáció és az asszimiláció következtében ezek közül sok veszélybe került. A kutatások arra figyelmeztetnek, hogy évszázadunk végére a nyelvek jelentős része eltűnhet, ha nem történnek célzott megőrzési és oktatási intézkedések. Az ENSZ és szakosított intézményei rendszeresen hangsúlyozzák: az anyanyelven történő oktatás javítja a tanulási eredményeket, erősíti az önazonosságot, és hozzájárul a társadalmi befogadáshoz.

A többnyelvűség támogatása nemcsak kulturális, hanem gazdasági és társadalmi érdek is.

Today is International Mother Language Day, which celebrates linguistic diversity and multilingualism. From Arabic to Guaraní and Chinese to Scottish Gaelic, we're proud to teach nearly 40 different languages! 🌏🌍🌎



Which language will you be practicing today? pic.twitter.com/QQusG72fZ2 — Duolingo (@duolingo) February 21, 2020

Magyarországon különösen fontos szerepet kap az anyanyelv ápolása a határon túli magyar közösségek körében, ahol a nyelvhasználat gyakran az identitásmegőrzés kulcsa. A világnap alkalmából számos iskola, könyvtár és kulturális intézmény szervez felolvasásokat, nyelvi vetélkedőket és szakmai beszélgetéseket.

A Nemzetközi Anyanyelvi Nap üzenete ma is aktuális: minden nyelv érték, minden nyelv egyedi világlátást hordoz. Az anyanyelv megőrzése nem csupán múltunk tisztelete, hanem jövőnk biztosítása is.

