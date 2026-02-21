Az anyanyelv a kultúra lelke – ma ünnepeljük a Nemzetközi Anyanyelvi Napot

A dátum nem véletlen: 1952. február 21-én a mai Banglades területén diákok tüntettek azért, hogy a bengáli nyelvet ismerjék el hivatalos nyelvként. A demonstrációt fegyverrel verték le, több fiatal életét vesztette. Az ő emlékük előtt tiszteleg a világnap, amely azóta a nyelvi jogok és az anyanyelvi oktatás szimbólumává vált - írja a Híradó.
Anyanyelvi Világnap
A szakemberek szerint a nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem identitásunk, kultúránk és közösségi emlékezetünk hordozója. A világon több mint hatezer nyelvet beszélnek, ám a globalizáció, az urbanizáció és az asszimiláció következtében ezek közül sok veszélybe került. A kutatások arra figyelmeztetnek, hogy évszázadunk végére a nyelvek jelentős része eltűnhet, ha nem történnek célzott megőrzési és oktatási intézkedések. Az ENSZ és szakosított intézményei rendszeresen hangsúlyozzák: az anyanyelven történő oktatás javítja a tanulási eredményeket, erősíti az önazonosságot, és hozzájárul a társadalmi befogadáshoz.
A többnyelvűség támogatása nemcsak kulturális, hanem gazdasági és társadalmi érdek is.
Magyarországon különösen fontos szerepet kap az anyanyelv ápolása a határon túli magyar közösségek körében, ahol a nyelvhasználat gyakran az identitásmegőrzés kulcsa. A világnap alkalmából számos iskola, könyvtár és kulturális intézmény szervez felolvasásokat, nyelvi vetélkedőket és szakmai beszélgetéseket.
A Nemzetközi Anyanyelvi Nap üzenete ma is aktuális: minden nyelv érték, minden nyelv egyedi világlátást hordoz. Az anyanyelv megőrzése nem csupán múltunk tisztelete, hanem jövőnk biztosítása is.
