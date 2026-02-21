Hírlevél
világnap

Az anyanyelv a kultúra lelke – ma ünnepeljük a Nemzetközi Anyanyelvi Napot

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Február 21-én világszerte a nyelvi sokszínűséget és az anyanyelvek megőrzésének fontosságát ünneplik a Nemzetközi Anyanyelvi Nap alkalmából. Az emléknapot az UNESCO 1999-ben hirdette meg, és 2000 óta minden évben megemlékeznek róla az oktatási intézményekben, kulturális szervezetekben és közösségekben szerte a világon. Az anyanyelv védelmére hívja fel a figyelmet a világnap.
világnapenszunesconemzetközi anyanyelvi napanyanyelv

A dátum nem véletlen: 1952. február 21-én a mai Banglades területén diákok tüntettek azért, hogy a bengáli nyelvet ismerjék el hivatalos nyelvként. A demonstrációt fegyverrel verték le, több fiatal életét vesztette. Az ő emlékük előtt tiszteleg a világnap, amely azóta a nyelvi jogok és az anyanyelvi oktatás szimbólumává vált - írja a Híradó.

anyanyelv
Anyanyelvünkre emlékezünk február 21-én. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Anyanyelvi Világnap

A szakemberek szerint a nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem identitásunk, kultúránk és közösségi emlékezetünk hordozója. A világon több mint hatezer nyelvet beszélnek, ám a globalizáció, az urbanizáció és az asszimiláció következtében ezek közül sok veszélybe került. A kutatások arra figyelmeztetnek, hogy évszázadunk végére a nyelvek jelentős része eltűnhet, ha nem történnek célzott megőrzési és oktatási intézkedések. Az ENSZ és szakosított intézményei rendszeresen hangsúlyozzák: az anyanyelven történő oktatás javítja a tanulási eredményeket, erősíti az önazonosságot, és hozzájárul a társadalmi befogadáshoz. 

A többnyelvűség támogatása nemcsak kulturális, hanem gazdasági és társadalmi érdek is.

Magyarországon különösen fontos szerepet kap az anyanyelv ápolása a határon túli magyar közösségek körében, ahol a nyelvhasználat gyakran az identitásmegőrzés kulcsa. A világnap alkalmából számos iskola, könyvtár és kulturális intézmény szervez felolvasásokat, nyelvi vetélkedőket és szakmai beszélgetéseket. 

A Nemzetközi Anyanyelvi Nap üzenete ma is aktuális: minden nyelv érték, minden nyelv egyedi világlátást hordoz. Az anyanyelv megőrzése nem csupán múltunk tisztelete, hanem jövőnk biztosítása is.

Korábban az Origo beszámolt arról, hogy az anyanyelvünkön gondolkodunk, álmodunk, érzünk.

 

