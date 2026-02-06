Golflabda a Holdon – a pillanat, amikor a sport és az űrtörténelem találkozott

A NASA hivatalos weboldalán megjelent információk szerint Alan Shepard nemcsak tapasztalt pilóta és űrhajós volt, hanem szenvedélyes golfozó is. Az Apollo–14 küldetés előtt felmerült benne egy merész ötlet: mi lenne, ha kipróbálná, meddig száll egy golflabda a holdi gravitációban? A Földünk mindössze hatodát kitevő vonzás elméletileg hatalmas távolságokat ígért.

Az Apollo–14 küldetés résztvevői, középen Alan Shepard

Apollo–14 küldetés, golfütésekkel

Shepard egy rögtönzött golfütőt vitt magával az űrbe: egy mintavevő eszköz nyelére erősített egy 6-os vasfejet. A NASA hivatalosan nem reklámozta az akciót, de engedélyezte azt, mivel nem veszélyeztette a küldetést. 1971. február 6-án, a holdfelszíni séta végén Shepard elővette az ütőt és két labdát. A merev szkafander miatt csak egykezes suhintásokra volt képes, az első ütés nem sikerült jól, ám a másodiknál a labda látványosan eltűnt a Hold felszínén.

Miles and miles and miles

– mondta nevetve Shepard, vagyis:

Mérföldekre repült.

A szakértők később úgy becsülték, hogy a labda több száz métert, de legfeljebb egy-két kilométert tehetett meg, még így is sokszorosát annak, amit a Földön lehetne elérni hasonló körülmények között.

Alan Shepard a Hold felszínén az Apollo–14 küldetés során

A mai napig ott hevernek a golflabdák

Bár a jelenet humoros volt, mégis jól szemléltette a holdi környezet sajátosságait: az alacsony gravitációt, a levegő hiányát és a mozgás korlátozottságát. A golflabdák a mai napig ott hevernek a Fra Mauro-fennsíkon, örök tanúiként annak, hogy az űrkutatás nemcsak számításokról és kockázatokról szól, hanem emberi pillanatokról is.

Alan Shepard ezzel az akcióval az egyetlen ember lett a történelemben, aki golfot játszott egy másik égitesten. Az Apollo–14 a NASA harmadik sikeres holdraszállása volt, és kulcsszerepet játszott a Hold geológiai vizsgálatában.

Shepard és Edgar Mitchell több mint 42 kilogramm kőzetmintát gyűjtött össze, miközben a küldetés bebizonyította, hogy az Apollo–13 után a program újra teljes erővel működik.

