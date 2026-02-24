Víz alá került utcák: százakat kellett kitelepíteni az áradás miatt

2026. február 24-én, kedden a katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 350 embert telepítettek ki Bali különböző részeiről az áradás következtében. A hétfő esti, intenzív esőzések után kialakult vízborítás lakóövezeteket és közterületeket is elöntött.

Áradás Balin: Mentők gumicsónakkal evakuálják az embereket, hogy átjussanak az árvízen

Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU / AFP

Áradások Bali szigetén

A hatóságok tájékoztatása szerint a kitelepítettek között körülbelül 30 külföldi turista is volt, akiket gumicsónakokkal mentettek ki benzinkutakról, kávézókból és más, vízzel körülzárt helyszínekről. Az érintettek többsége az áradások levonulását követően visszatérhetett otthonába, míg a turisták egy része más szálláshelyeken talált menedéket.

Emberek ülnek egy elárasztott kávézóban a heves esőzések okozta áradások közepette

Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU / AFP

A katasztrófavédelem hangsúlyozta:

az áradás során halálos áldozatról nem érkezett jelentés.

A heves esőzések ugyanakkor a légi közlekedést is érintették: kedden reggel két, Bali nemzetközi repülőterére tartó járatot más repülőtérre irányítottak át, három induló járat pedig késéssel tudott felszállni.

Emberek ülnek egy elárasztott kávézóban a heves esőzések okozta áradások közepette

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Balin legutóbb 2025 szeptemberében voltak súlyos áradások, amelyek az indonéz meteorológiai és geofizikai intézet szerint évtizedek óta a legsúlyosabbak voltak; akkor legalább 18 ember vesztette életét, négyet pedig eltűntként tartottak nyilván.

További tartalmak:

Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.

A tengerszint-emelkedés egyre nagyobb fenyegetést jelent az Adria partvidékén. Dubrovnik történelmi városrészei az árvíz és az erózió veszélyével néznek szembe.