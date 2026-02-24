Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

áradás

Víz alá került utcák: százakat kellett kitelepíteni az áradás miatt

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heves esőzések miatt áradások alakultak ki Indonéziában, Bali szigetén, ahol több száz embert kellett ideiglenesen kitelepíteni. Az áradás Denpasart és több környező térséget is érintett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áradásárvízBaliheves esőzés

2026. február 24-én, kedden a katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 350 embert telepítettek ki Bali különböző részeiről az áradás következtében. A hétfő esti, intenzív esőzések után kialakult vízborítás lakóövezeteket és közterületeket is elöntött.

Áradás Balin: Mentők gumicsónakkal evakuálják az embereket, hogy átjussanak az árvízen - BALI, INDONESIA - FEBRUARY 24: Rescuers uses rubber boat to evacuate people to get through flood in touristic area of Legian, Bali, Indonesia, on February 24, 2026. Major area in Bali are flooded due to heavy rain over the recent days. Bali office of Indonesian Meteorological Agency has issued highest alert of extreme weather conditions for several days ahead during monsoon season. Johannes P. Christo / Anadolu (Photo by JOHANNES P. CHRISTO / Anadolu via AFP)
Áradás Balin: Mentők gumicsónakkal evakuálják az embereket, hogy átjussanak az árvízen
Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU / AFP

Áradások Bali szigetén

A hatóságok tájékoztatása szerint a kitelepítettek között körülbelül 30 külföldi turista is volt, akiket gumicsónakokkal mentettek ki benzinkutakról, kávézókból és más, vízzel körülzárt helyszínekről. Az érintettek többsége az áradások levonulását követően visszatérhetett otthonába, míg a turisták egy része más szálláshelyeken talált menedéket.

BALI, INDONESIA - FEBRUARY 24: Flooded convenient store in touristic area of Legian, Bali, Indonesia, on February 24, 2026. Major area in Bali are flooded due to heavy rain over the recent days. Bali office of Indonesian Meteorological Agency has issued highest alert of extreme weather conditions for several days ahead during monsoon season. Johannes P. Christo / Anadolu (Photo by JOHANNES P. CHRISTO / Anadolu via AFP)
Emberek ülnek egy elárasztott kávézóban a heves esőzések okozta áradások közepette 
Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU / AFP

A katasztrófavédelem hangsúlyozta: 

az áradás során halálos áldozatról nem érkezett jelentés. 

A heves esőzések ugyanakkor a légi közlekedést is érintették: kedden reggel két, Bali nemzetközi repülőterére tartó járatot más repülőtérre irányítottak át, három induló járat pedig késéssel tudott felszállni.

People sit at an inundated cafe amid floods following heavy rain at Legian Kuta near Denpasar on Indonesia's resort island of Bali on February 24, 2026. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Emberek ülnek egy elárasztott kávézóban a heves esőzések okozta áradások közepette 
Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Balin legutóbb 2025 szeptemberében voltak súlyos áradások, amelyek az indonéz meteorológiai és geofizikai intézet szerint évtizedek óta a legsúlyosabbak voltak; akkor legalább 18 ember vesztette életét, négyet pedig eltűntként tartottak nyilván.

További tartalmak:

Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.

Egyre aggasztóbb Dubrovnik helyzete, veszélyben a történelmi óváros

A tengerszint-emelkedés egyre nagyobb fenyegetést jelent az Adria partvidékén. Dubrovnik történelmi városrészei az árvíz és az erózió veszélyével néznek szembe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!