Víz alá került utcák: százakat kellett kitelepíteni az áradás miatt

2026. február 24-én, kedden a katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 350 embert telepítettek ki Bali különböző részeiről az áradás következtében. A hétfő esti, intenzív esőzések után kialakult vízborítás lakóövezeteket és közterületeket is elöntött.
Áradások Bali szigetén
A hatóságok tájékoztatása szerint a kitelepítettek között körülbelül 30 külföldi turista is volt, akiket gumicsónakokkal mentettek ki benzinkutakról, kávézókból és más, vízzel körülzárt helyszínekről. Az érintettek többsége az áradások levonulását követően visszatérhetett otthonába, míg a turisták egy része más szálláshelyeken talált menedéket.
A katasztrófavédelem hangsúlyozta:
az áradás során halálos áldozatról nem érkezett jelentés.
A heves esőzések ugyanakkor a légi közlekedést is érintették: kedden reggel két, Bali nemzetközi repülőterére tartó járatot más repülőtérre irányítottak át, három induló járat pedig késéssel tudott felszállni.
Balin legutóbb 2025 szeptemberében voltak súlyos áradások, amelyek az indonéz meteorológiai és geofizikai intézet szerint évtizedek óta a legsúlyosabbak voltak; akkor legalább 18 ember vesztette életét, négyet pedig eltűntként tartottak nyilván.
További tartalmak:
Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek
Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.
Egyre aggasztóbb Dubrovnik helyzete, veszélyben a történelmi óváros
A tengerszint-emelkedés egyre nagyobb fenyegetést jelent az Adria partvidékén. Dubrovnik történelmi városrészei az árvíz és az erózió veszélyével néznek szembe.