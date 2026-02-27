Rengetegen meghaltak az áradásokban, és még nincs vége

Legkevesebb 242-en haltak meg tavaly október óta a Mozambikon akkor végig söprő ciklonban és az országot azóta is sújtó áradásokban – közölte pénteken a kelet-afrikai ország katasztrófavédelmi hivatala.

Mozambikban kétszáz fölé nőtt az áradásokban és ciklonban meghaltak száma Fotó: ZINYANGE AUNTONY / AFP

A Facebookon közzétett tájékoztatásban hozzátették, hogy az áradások és a Madagaszkár felől érkezett Gezani ciklon csaknem 870 ezer embert sújtott országszerte.

Az összesítés szerint a tavaly október elsejétől idén február 26-ig tartó időszakban további 331-en megsérültek, 12-en pedig eltűntek. Emellett több mint hatezer épület teljesen megsemmisült, több mint 15 ezerben pedig károk keletkeztek.

Bár az októbertől márciusig tartó időszak hagyományosan esős évszaknak számít, Mozambikban évtizedek óta nem voltak ilyen súlyos árvizek.

Az áradások elsősorban a középső és a déli országrészeket, Gaza, Maputo, Inhambane és Sofala tartományokat érintették, amelyekre vonatkozóan a kormány január közepén vörös riasztást adott ki és nemzetközi humanitárius segítségért is folyamodott.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) januári adatai szerint az áradások miatt az év eleje óta 392 ezren voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. A szervezet figyelmeztetett arra is, hogy az ország északi részén sokan szintén menekülni kényszerülnek a térségben aktív dzsihadista csoportok miatt.

Severe flooding in #Mozambique is putting children's lives at risk.



Partners are stepping up and providing critical supplies including medicines, and hygiene kits.



But additional support is urgently needed.



Support the children of Mozambique: https://t.co/rPUZwSk0Oj pic.twitter.com/oWEq9oyW3N — UNICEF Africa (@UNICEFAfrica) February 5, 2026

