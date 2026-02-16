Árvíz és földcsuszamlások: rendkívüli helyzet Észak-Macedóniában

Hírlevél
Heves esőzések okoztak komoly problémákat a Balkánon. Az áradások Észak-Macedóniában több térséget is sújtanak, egyes településekről embereket kellett kimenekíteni.
2026. február 16. – Az elmúlt napok intenzív csapadéka miatt az áradások Észak-Macedóniában több régióban is súlyos károkat okoztak – közölte az MTI. A hatóságok több folyónál is készültséget rendeltek el, miközben utak váltak járhatatlanná, lakóházakat és mezőgazdasági területeket öntött el a víz.

Áradások Észak-Macedóniában - BATINCI, NORTH MACEDONIA - APRIL 2: A view of destruction after dozens of homes were damaged in a flood in the village of Batinci, located in the Studenicani Municipality near the capital Skopje, North Macedonia on April 2, 2025. Following heavy rainfall, the Marko's River overflowed, flooding many homes in Batinci and causing damage to the roads. Umeys Sulejman / Anadolu (Photo by Umeys Sulejman / Anadolu via AFP)
Áradások Észak-Macedóniában: A pusztítás látképe tavaly, miután több tucat otthon megrongálódott egy árvízben Batinci faluban, amely a főváros, Szkopje közelében található Studenicani községben található, Észak-Macedóniában, 2025. április 2-án. 
Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU / AFP

Áradások Észak-Macedóniában: Több falut is elöntött a víz

A legkritikusabb állapot Kicsevó térségében alakult ki, ahol a Zajaska folyó kilépett a medréből. 

A megáradt víz házakat és pincéket öntött el, emiatt mintegy kétszáz embert kellett evakuálni.

A szkopjei régióban Bukovik és Szemeniste falvak kerültek víz alá. A kumanovói térségben a Szlupcsanka folyó Opae falunál árasztott el lakóterületeket, míg Orizare határában elsősorban mezőgazdasági földeket borított el a víz. Utóbbi helyszíneken egyelőre csak termőföldeket érintő károkról érkezett jelentés.

Földcsuszamlások és útlezárások Tetovo környékén

A tetovói régióban a heves esőzések vízszintemelkedést okoztak a csatornákban, valamint földcsuszamlásokat idéztek elő több útszakaszon. 

A Tetovo–Dzsepcsiste utat lezárták, míg a Jeduarce felé vezető utat megtisztították és újranyitották. A Tetovo–Popova Sapka szakaszon nehézkes a közlekedés, a teherautók és autóbuszok forgalmát ideiglenesen megtiltották.

Gosztivar és környéke sem úszta meg

A gosztivari régióban Gosztivarban és Vrapcsistében lakóházakat, pincéket és gazdasági épületeket öntött el az ár. Beloviste faluban több embert kellett kimenteni az elárasztott ingatlanokból. Forinóban a Vardar folyó lépett ki a medréből, mezőgazdasági területeket árasztva el, és a Tumcseviste felé vezető híd közelében lévő épületeket veszélyeztetve.

Hatósági intézkedések

A hatóságok munkagépeket vezényeltek a folyómedrek tisztítására és az ár levonulásának segítésére. Az illetékes szervek folyamatosan figyelik a vízállást, és szükség esetén további intézkedéseket vezetnek be.

