Árvíz és földcsuszamlások: rendkívüli helyzet Észak-Macedóniában

2026. február 16. – Az elmúlt napok intenzív csapadéka miatt az áradások Észak-Macedóniában több régióban is súlyos károkat okoztak – közölte az MTI. A hatóságok több folyónál is készültséget rendeltek el, miközben utak váltak járhatatlanná, lakóházakat és mezőgazdasági területeket öntött el a víz.

Áradások Észak-Macedóniában: Több falut is elöntött a víz

A legkritikusabb állapot Kicsevó térségében alakult ki, ahol a Zajaska folyó kilépett a medréből.

A megáradt víz házakat és pincéket öntött el, emiatt mintegy kétszáz embert kellett evakuálni.

A szkopjei régióban Bukovik és Szemeniste falvak kerültek víz alá. A kumanovói térségben a Szlupcsanka folyó Opae falunál árasztott el lakóterületeket, míg Orizare határában elsősorban mezőgazdasági földeket borított el a víz. Utóbbi helyszíneken egyelőre csak termőföldeket érintő károkról érkezett jelentés.

Földcsuszamlások és útlezárások Tetovo környékén

A tetovói régióban a heves esőzések vízszintemelkedést okoztak a csatornákban, valamint földcsuszamlásokat idéztek elő több útszakaszon.

A Tetovo–Dzsepcsiste utat lezárták, míg a Jeduarce felé vezető utat megtisztították és újranyitották. A Tetovo–Popova Sapka szakaszon nehézkes a közlekedés, a teherautók és autóbuszok forgalmát ideiglenesen megtiltották.

Gosztivar és környéke sem úszta meg

A gosztivari régióban Gosztivarban és Vrapcsistében lakóházakat, pincéket és gazdasági épületeket öntött el az ár. Beloviste faluban több embert kellett kimenteni az elárasztott ingatlanokból. Forinóban a Vardar folyó lépett ki a medréből, mezőgazdasági területeket árasztva el, és a Tumcseviste felé vezető híd közelében lévő épületeket veszélyeztetve.

Hatósági intézkedések

A hatóságok munkagépeket vezényeltek a folyómedrek tisztítására és az ár levonulásának segítésére. Az illetékes szervek folyamatosan figyelik a vízállást, és szükség esetén további intézkedéseket vezetnek be.

