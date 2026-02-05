Teljes sötétségbe borult Kuba – Trump döntése tovább ronthat a helyzeten

Az Union Eléctrica de Cuba (UNE) közleményt adott ki az áramszünettel kapcsolatban. E szerint szerda este meghibásodott az egyik transzformátor alállomás, aminek következtében megszakadt az ország keleti részének áramellátása.

A cég azt írta, hogy Holguin tartomány egy részében, Granma, Santiago de Cuba és Guantanamo tartományok egészében nincs áram. Santiago de Cuba városának, amely az azonos nevű tartományban található, 400 ezer lakosa van.

Az amerikai embargó alatt álló Kuba két éve rendszeresen szenved áramkimaradásoktól. A 9,6 millió lakosú országban 2024 vége óta öt általános áramszünet volt, amelyek közül néhány több napig is tartott.

Az országban naponta vannak hosszú áramszünetek, amelyek január eleje óta még súlyosabbá váltak, amióta leálltak a szigetországba irányuló venezuelai olajszállítások. A helyzet tovább romolhat Donald Trump amerikai elnök döntése után, amely szerint az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat adnak el Havannának.

A hidegháború óta a legmélyebb válságát éli az egyik utolsó kommunista őskövület

A kubai gazdaság már régóta nehéz helyzetben van, ám mostanra más húzóágazatok mellett a turizmus is összeomlott, az utóbbi időszak elképesztően rossz volt a szektorban. Kuba, ez a karib-tengeri szigetország továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe.

