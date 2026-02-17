Több mint százezer eurót dobott a szemétbe: elképesztő eset Olaszországban

2026. február 12-én, Dél-Olaszországban, a pugliai Porto Cesareo közelében történt az a különös eset, amely gyorsan bejárta a sajtót. Egy 57 éves férfi véletlenül kidobta az aranyrudak egy részét tartalmazó fémdobozt, amelyet a háztartási hulladékkal együtt vitt le, mit sem sejtve arról, hogy mintegy 120 ezer euró (több mint 45 millió forint) értékű kincs lapul benne.

Aranyrudak a szemétben: véletlenül kidobott egy vagyont egy olasz férfi

Fotó: Jingming Pan / Unsplash

Aranyrudak a szeméttelepen: így került elő a vagyon

A férfi csak másnap vette észre a végzetes hibát, és azonnal jelentkezett a helyi rendőröknél, Porto Cesaréóban.

A rendőrök biztonsági kamerafelvételek alapján ellenőrizték az elmondottakat, amelyek igazolták, hogy az arannyal teli fémdobozt egy nyilvános szemetesbe dobta ki Torre Lapillo tengerparti üdülőterületén.

A hulladékot időközben elszállították a közeli lerakóba, így a rendőrök többórás, aprólékos keresésbe kezdtek. A hivatalos közlés szerint végül sikerrel jártak:

bár a doboz megsérült, az összes aranyrúd hiánytalanul előkerült, és visszakerült jogos tulajdonosához.

Az eset ritka, de tanulságos példája annak, hogy egy apró figyelmetlenség is komoly anyagi kockázattal járhat – különösen akkor, ha az ember éveken át gyűjtött értékeit nem megfelelő helyen tárolja.

Az esetről a People.com számolt be.

