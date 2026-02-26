Döbbenetes jelenetek az áradásban: koporsók úsztak végig az utcákon, sikoltoztak a szemtanúk – videó

Hírlevél
Hitetetlenkedve figyelték a helyiek, ahogy tucatnyi koporsó sodródik végig az elárasztott utcákon, miután a villámárvíz elöntött egy temetkezési vállalkozást Brazíliában. A felvételeken hallani, ahogy az árvízzel küzdve két nő egymás után kiáltja: „Istenem!”, miközben a sáros, hömpölygő víz elsodorja a koporsókat a víz alá került közlekedési lámpák mellett.
A drámai jelenetek a Ub nevű településen történtek, a délkelet-brazíliai Minas Gerais államban, ahol napok óta özönvízszerű esőzések sújtják a térséget. Az árvízről szóló beszámolók szerint a temetkezési vállalkozás épületét teljesen elöntötte a hirtelen lezúduló ár, a koporsókat pedig egyszerűen magával ragadta a víz – számolt be a Daily Star

A brazília Minas Gerais államban komoly problémákat okozott az árvíz – Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP
A brazília Minas Gerais államban komoly problémákat okozott az árvíz
Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Rendkívüli állapotot hirdettek az árvíz miatt

A heves viharok következtében legalább heten vesztették életüket Ub településén, míg az állam egész területén már 29 halálos áldozatról és 45 eltűntről érkeztek jelentések.

 A legsúlyosabban érintett város a Juiz de Fora, ahol 22 ember halt meg. A város északi irányban fekszik a világszerte ismert Rio de Janeiro közelében.

Az áradások házakat és üzleteket romboltak le, autókat sodortak el, egészségügyi intézményeket öntöttek el, és súlyos károkat okoztak az infrastruktúrában. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, az iskolákat és óvodákat bezárták.

A városháza közleménye szerint családok veszítettek el mindent néhány óra leforgása alatt. 

Otthonok, történetek, emlékek – életek rendültek meg pillanatok alatt

 – fogalmaztak, hozzátéve, hogy most minden eddiginél nagyobb szükség van a közösség összefogására.

A tűzoltóság, a városi rendészet és a polgári védelem csapatai a hajnali órák óta dolgoznak a kárfelmérésen, a mentési munkálatokon és a legsürgetőbb beavatkozásokon. A szolgáltatások helyreállítását már megkezdték, de a pusztítás mértéke alapján hosszú helyreállítási folyamat vár a térségre.

Legalább 25 ember életét vesztette a délkelet-brazíliai Minas Gerais államban, miután a heves esőzések áradásokat és több földcsuszamlást okoztak hétfő este.

Heves esőzések miatt áradások alakultak ki Indonéziában, Bali szigetén, ahol több száz embert kellett ideiglenesen kitelepíteni

 

