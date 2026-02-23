Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

A hidrológusok tájékoztatása szerint hétfő déltől kedd délután 16 óráig fokozott vízgyülemlésre kell számítani a hegyvidéki és dombvidéki térségekben. A patakok áradása és a kisebb vízfolyások hirtelen megduzzadása miatt helyenként villámárvíz is kialakulhat, és a vízállás több ponton meghaladhatja az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét – tájékoztat a Maszol.

Az árvíz miatt több megyében elsőfokú készültség lépett életbe

Fotó: Apele Române / Facebook

Mely megyékre adtak ki árvízriasztást?

Az elsőfokú, sárga jelzésű árvízvédelmi készültség az alábbi megyék folyóvizeit érinti:

Szatmár Máramaros Kolozs Bihar Hunyad Arad Fehér Krassó-Szörény Temes Olt Teleorman Argeş Dâmboviţa Giurgiu Ilfov

Árvíz és földcsuszamlások: rendkívüli helyzet Észak-Macedóniában

Heves esőzések okoztak komoly problémákat a Balkánon. Az áradások Észak-Macedóniában több térséget is sújtanak, egyes településekről embereket kellett kimenekíteni.

Kiöntött a tenger Horvátországban – videó

Súlyos károkat okozott egy időjárási jelenség az Adriai-tengernél. Egy ciklon hatására több helyen kiöntött a tenger Horvátországban. A jelenség elsősorban a dalmáciai térséget érintette, ahol a tengervízszint jelentősen megemelkedett – közölték a hatóságok.