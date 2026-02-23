Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

A hidrológusok tájékoztatása szerint hétfő déltől kedd délután 16 óráig fokozott vízgyülemlésre kell számítani a hegyvidéki és dombvidéki térségekben. A patakok áradása és a kisebb vízfolyások hirtelen megduzzadása miatt helyenként villámárvíz is kialakulhat, és a vízállás több ponton meghaladhatja az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét – tájékoztat a Maszol.
Mely megyékre adtak ki árvízriasztást?
Az elsőfokú, sárga jelzésű árvízvédelmi készültség az alábbi megyék folyóvizeit érinti:
- Szatmár
- Máramaros
- Kolozs
- Bihar
- Hunyad
- Arad
- Fehér
- Krassó-Szörény
- Temes
- Olt
- Teleorman
- Argeş
- Dâmboviţa
- Giurgiu
- Ilfov
A hidrológiai riasztás célja, hogy az érintett területeken időben felkészülhessenek a hatóságok és a lakosság az esetleges gyors vízszintemelkedésre.