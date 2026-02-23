Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

Hírlevél
Rendkívüli

Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.
árvízárvízriasztásRománia

A hidrológusok tájékoztatása szerint hétfő déltől kedd délután 16 óráig fokozott vízgyülemlésre kell számítani a hegyvidéki és dombvidéki térségekben. A patakok áradása és a kisebb vízfolyások hirtelen megduzzadása miatt helyenként villámárvíz is kialakulhat, és a vízállás több ponton meghaladhatja az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét – tájékoztat a Maszol.

árvíz
Az árvíz miatt több megyében elsőfokú készültség lépett életbe
Fotó: Apele Române / Facebook

A hidrológiai riasztás célja, hogy az érintett területeken időben felkészülhessenek a hatóságok és a lakosság az esetleges gyors vízszintemelkedésre.

Mely megyékre adtak ki árvízriasztást?

Az elsőfokú, sárga jelzésű árvízvédelmi készültség az alábbi megyék folyóvizeit érinti:

  1. Szatmár
  2. Máramaros
  3. Kolozs
  4. Bihar
  5. Hunyad
  6. Arad
  7. Fehér
  8. Krassó-Szörény
  9. Temes
  10. Olt
  11. Teleorman
  12. Argeş
  13. Dâmboviţa
  14. Giurgiu
  15. Ilfov

Árvíz és földcsuszamlások: rendkívüli helyzet Észak-Macedóniában

Heves esőzések okoztak komoly problémákat a Balkánon. Az áradások Észak-Macedóniában több térséget is sújtanak, egyes településekről embereket kellett kimenekíteni.

Kiöntött a tenger Horvátországban – videó

Súlyos károkat okozott egy időjárási jelenség az Adriai-tengernél. Egy ciklon hatására több helyen kiöntött a tenger Horvátországban. A jelenség elsősorban a dalmáciai térséget érintette, ahol a tengervízszint jelentősen megemelkedett – közölték a hatóságok.

 

 

