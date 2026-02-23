Jön az olvadás – árvízveszély fenyeget, több patak és folyó már most kilépett a medréből

A riasztást az árvízveszélyről a Deutscher Wetterdienst (DWD) adta ki. A meteorológiai szolgálat szerint főként Dél- és Kelet-Németországban kell jelentős olvadásra számítani, ahol négyzetméterenként 80 liter csapadéknak megfelelő vízmennyiség áraszthat el bizonyos területeket. Sonja Hansen meteorológus szerint a helyzet azért különösen kritikus, mert a múlt hét végén sok helyen jelentős mennyiségű hó esett, most pedig az enyhe levegő gyors olvadást indított be. Ráadásul nyugat felől egy esőzéseket hozó ciklon is érkezett, ami tovább fokozza a vízterhelést, hívta fel a figyelmet a Bild.

Hesse tartományban a Nidder folyó már kilépett a medréből, Németország több területén is komoly árvízveszély van – Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Az Alpoknál a legnagyobb az árvízveszély

Különösen az Alpok térségében számítanak „markáns csapadékmennyiségre”, ami villámgyorsan elolvaszthatja a vastag, tömör hóréteget. A szakértők szerint az idei tél havasabb volt az előző évekhez képest, így a hóban most rengeteg víz halmozódott fel. Ez pedig egyet jelent: hirtelen megemelkedő vízszinteket.

Az olvadás miatti figyelmeztetések főként az alábbi régiókra vonatkoznak:

az Alpok előtere,

Bajorország keleti része,

Frankföld,

Baden-Württemberg egyes területei,

a Hessen–Rajnai-vidék–Észak-Rajna–Vesztfália hármashatár,

Szászország és Türingia egyes részei.

A folyók már most kiléptek a medrükből

Bajorország több pontján és Wiesbaden környékén (Hessen tartomány) már sárga fokozatú árvízriasztás van érvényben. Hat vízmércénél már elérték az első készültségi szintet, és a vízszint tovább emelkedik. Bajorországban 14 mérőponton jeleznek árhullámot, néhol már a második riasztási fokozatot is elérték, és további szintemelkedés várható.

A szakértők arra kérik a lakosságot, hogy ne tartózkodjanak folyók és patakok közelében, az autókat vigyék el az árvízveszélyes területekről, illetve figyeljék a hivatalos riasztásokat.

A jelenlegi csapadékos időszakot az „Alina” nevű esőciklon okozza. Amint a rendszer elvonul, az előrejelzések szerint látványos fordulat következik. A hét közepétől magasnyomás veszi át az uralmat az időjárás felett, és a nyugati, délnyugati régiókban akár 20 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Sok napsütés és igazi tavaszi hangulat jöhet. Az északkeleti országrészben hűvösebb marad az idő, de ott is 10 fok feletti értékek várhatók.