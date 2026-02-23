Ritka esemény: 800 év után újra láthatók Assisi Szent Ferenc maradványai

Az észak-olaszországi Assisiben, 2026 márciusában, vasárnaptól tekinthetők meg a 13. századi szent maradványai a híres Assisi Szent Ferenc-bazilika alsó templomában. Assisi Szent Ferenc csontjai iránt hatalmas az érdeklődés: olasz hatóságok szerint világszerte mintegy 400 ezer ember foglalt időpontot a megtekintésre.

Assisi Szent Ferenc csontjai nyilvánosan láthatók Assisiben, Olaszországban

Fotó: GIOVANNI GREZZI / AFP

A kereszténység egyik legnagyobb tiszteletben álló alakjának földi maradványait korábban mindössze egyszer, 1978-ban mutatták meg a nyilvánosságnak, akkor is csupán egyetlen napra és szűk kör számára.

A mostani esemény ezért történelmi jelentőségűnek számít.

Assisi Szent Ferenc maradványai

Fotó: JULIETTE RABAT / AFP

A szegénység és alázat példaképe

Assisi Szent Ferenc 1181-ben vagy 1182-ben született, vagyonáról lemondva életét a szegények szolgálatának szentelte, és megalapította a ferences rendet. A katolikus egyházban az állatok és a környezet védőszentjeként is tisztelik, emléknapját minden évben október 4-én tartják.

Szent Ferenc és az angyalok

Fotó: AFP / Bridgeman Images

Meddig látogatható a kiállítás?

A szent csontjai március 22-ig maradnak közszemlén.

Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy a tavaly elhunyt Ferenc pápa is Assisi Szent Ferencről választotta nevét, pápaságát pedig az ő radikális alázata és egyszerűsége inspirálta.

Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült!

