Ritka esemény: 800 év után újra láthatók Assisi Szent Ferenc maradványai

Rendkívüli

Nyilvános kiállításra kerültek Olaszország védőszentjének földi maradványai, egy rendkívüli évforduló alkalmából. Assisi Szent Ferenc csontjai 800 évvel a halála után most kivételes módon újra a nagyközönség elé kerültek.
Olaszországföldi maradványAssisiAssisi Szent Ferenc

Az észak-olaszországi Assisiben, 2026 márciusában, vasárnaptól tekinthetők meg a 13. századi szent maradványai a híres Assisi Szent Ferenc-bazilika alsó templomában. Assisi Szent Ferenc csontjai iránt hatalmas az érdeklődés: olasz hatóságok szerint világszerte mintegy 400 ezer ember foglalt időpontot a megtekintésre.

Assisi Szent Ferenc csontjai nyilvánosan láthatók Assisiben, Olaszországban - This video grab taken from an AFP shooting shows the remains of St. Francis of Assisi on display in a glass case inside the Basilica of St. Francis of Assisi during a press preview, in Assisi on February 21, 2026. The exposition to the public of the remains will begin on February 22 to mark the 800th anniversary of his death in 1226. (Photo by Giovanni GREZZI / AFP)
Assisi Szent Ferenc csontjai nyilvánosan láthatók Assisiben, Olaszországban
Fotó: GIOVANNI GREZZI / AFP

 

Assisi Szent Ferenc csontjai nyilvánosan láthatók

A kereszténység egyik legnagyobb tiszteletben álló alakjának földi maradványait korábban mindössze egyszer, 1978-ban mutatták meg a nyilvánosságnak, akkor is csupán egyetlen napra és szűk kör számára. 

A mostani esemény ezért történelmi jelentőségűnek számít.

A picture shows the remains of St. Francis of Assisi on display in a glass case inside the Basilica of St. Francis of Assisi during a press preview, in Assisi on February 21, 2026. The exposition to the public of the remains will begin on February 22 to mark the 800th anniversary of his death in 1226. (Photo by Juliette RABAT / AFP)
Assisi Szent Ferenc maradványai
Fotó: JULIETTE RABAT / AFP

A szegénység és alázat példaképe

Assisi Szent Ferenc 1181-ben vagy 1182-ben született, vagyonáról lemondva életét a szegények szolgálatának szentelte, és megalapította a ferences rendet. A katolikus egyházban az állatok és a környezet védőszentjeként is tisztelik, emléknapját minden évben október 4-én tartják.

St. Francis and Angels, c.1250-1300 (tempera on panel). Artist: Italian School, (13th century) Date: 1201 - 1299 (13th century) Location: Santa Maria degli Angeli, Assisi, Italy Medium: Tempera on panel (print) (Photo by Bridgeman Images via AFP)
Szent Ferenc és az angyalok
Fotó: AFP / Bridgeman Images

 

Meddig látogatható a kiállítás?

A szent csontjai március 22-ig maradnak közszemlén. 

Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy a tavaly elhunyt Ferenc pápa is Assisi Szent Ferencről választotta nevét, pápaságát pedig az ő radikális alázata és egyszerűsége inspirálta.

Cikkünk a BBC tájékoztatása alapján készült!

