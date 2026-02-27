Ezt a gyógyszert csodaszerként árulják – de nem mindenre megoldás

Hírlevél
Az egyik legismertebb gyógyszer, mégsem kockázatmentes a szedése. Az aszpirin fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása miatt széles körben használ, ugyanakkor nem minden esetben bizonyul alkalmasnak. A rendszeres alkalmazás növelheti a súlyos belső vérzések és az agyvérzés kockázatát.
Az Aszpirin fájdalomcsillapító, lázcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású készítmény, amely a COX-1 és COX-2 enzimek gátlásával csökkenti a fájdalmat és a gyulladást. Sok mindenre használjuk, de nem minden esetben hasznos.

aszpirin PRODUCTION - 29 September 2025, Berlin: A pharmacist reaches for a pack of painkillers in the Kaufpark pharmacy in Ahrensfelde. Preparations for colds, fever and pain are among the best-selling products in the fall and winter season. Photo: Carsten Koall/dpa (Photo by CARSTEN KOALL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az aszpirin rutinszerű szedése veszélyes lehet
Fotó: CARSTEN KOALL / DPA

Mi az Aszpirin?

Az egyik legismertebb gyógyszer a világon az Aszpirin. Hatóanyaga az acetilszalicilsav (ASS), amely több mint száz éve része az orvosi gyakorlatnak. A Bayer vezette be elsőként, ma már számos gyártó készít ASS-tartalmú készítményeket. Az acetilszalicilsav a nem szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába tartozik, ugyanoda, ahová az ibuprofén vagy a diklofenák.

Amiben bizonyítottan segít az Aszpirin

Az Aszpirin fájdalomcsillapító, lázcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. A szervezetben a COX-1 és COX-2 enzimek működését gátolja, amelyek a fájdalmat és gyulladást közvetítő anyagok termelésében vesznek részt. Ennek köszönhetően hatékony a: 

  • fejfájás, 
  • izomfájdalom, 
  • fogfájás, 
  • menstruációs fájdalom
  • megfázásos tünetek esetén

Akut, enyhe vagy közepes panaszoknál gyakran alkalmazzák.

aszpirin
Régi aszpirines doboz
Fotó:  Daniel Gregoire / Unsplash

Egyik fontos tulajdonsága a véralvadás gátlása. Kis dózisban csökkenti a vérlemezkék összecsapódását, így segít megelőzni a vérrögképződést. Emiatt alkalmazzák szívinfarktuson átesett betegeknél, instabil angina esetén, érsebészeti beavatkozások után, illetve bizonyos stroke-kockázatú állapotokban. Ezekben az esetekben az előnyök egyértelműen meghaladják a kockázatokat.

Mikor kockzatos szedni az Aszpirint?

Ugyanakkor a rendszeres, megelőző célú szedés egészséges, átlagos kockázatú embereknél nem mutatott egyértelmű védőhatást például vastagbélrák ellen az első években. A rendszeres használat növeli a súlyos belső vérzések és az agyvérzés kockázatát. Gyakori mellékhatása: 

  • gyomorégés, 
  • hányinger, 
  • hasi fájdalom
  • fokozott vérzéshajlam

Ritkán súlyos vérzések és gyomor-bélrendszeri fekélyek is kialakulhatnak.

Az Aszpirin hatékony és hasznos gyógyszer, ha megfelelő indikációban és orvosi javaslatra alkalmazzák.

 A mindennapos, önkényes megelőző szedés viszont komoly kockázatot hordoz. A modern orvoslás pontos mérlegelést igényel: minden hatás ára a biológiában valamilyen mellékhatás – derül ki a Focus.de cikkéből.

