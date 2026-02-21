Aszteroida csapódhat be előrejelzés nélkül? A NASA kiadta a riasztást

Az Egyesült Államokban, Arizona államban, Phoenix városában 2026 elején tartott tudományos konferencián szólalt fel Kelly Fast, a NASA bolygóvédelmi tisztje. Elmondása szerint jelenleg nincs hatékony módszer arra, hogy megállítsák azokat a közepes méretű égitesteket, amelyek észrevétlenül közelíthetik meg a Földet. Az aszteroida-kutatás egyik legnagyobb kihívása éppen ezeknek az objektumoknak a felderítése.
Több ezer veszélyes égitest lehet a Föld közelében
A szakértő szerint akár 25 ezer olyan közepes méretű aszteroida is keringhet a Föld közelében, amelyek közül mindössze körülbelül 40 %-ot ismernek jelenleg a csillagászok.
Ezek az égitestek nagyjából 150 méter átmérőjűek, és becsapódásuk regionális pusztítást okozhatna.
Miért nehéz észlelni ezeket az aszteroidákat?
Ezek a „városgyilkosként” emlegetett objektumok túl kicsik ahhoz, hogy könnyen észrevehetők legyenek, ugyanakkor elég nagyok ahhoz, hogy súlyos károkat okozzanak. Sokuk a Földdel együtt kering a Nap körül, így kevés napfényt vernek vissza, ami jelentősen megnehezíti a megfigyelésüket még a legerősebb távcsövekkel is.
Új űrtávcső segíthet a felderítésben
A probléma megoldására a NASA egy új, kifejezetten közeli égitestek felkutatására tervezett űrtávcsövet készül fellőni a következő évben. A Near-Earth Object Surveyor infravörös érzékeléssel azonosítaná az eddig rejtve maradt aszteroidákat és üstökösöket.
Van-e mód az aszteroida eltérítésére?
Bár a NASA 2022-ben sikeresen tesztelte az aszteroida-eltérítést a DART-küldetés során, a szakértők szerint jelenleg nincs készenlétben olyan eszköz, amellyel egy hirtelen felfedezett, veszélyes objektumot meg lehetne állítani. A bolygóvédelmi programok fejlesztését főként anyagi korlátok hátráltatják.
Egyre sürgetőbb a felkészülés
A tudósok szerint a veszély nem elméleti: egy korábban azonosított égitestnek például néhány százalékos esélye van arra, hogy a következő évtizedben a Holdba csapódjon. Bár ez nem jelentene közvetlen földi katasztrófát, rávilágít arra, hogy az aszteroida-fenyegetés kezelése hosszú távú és átgondolt stratégiát igényel.
Cikkünk a New York Post tájékoztatása alapján készült.
