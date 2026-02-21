Hírlevél
Aszteroida csapódhat be előrejelzés nélkül? A NASA kiadta a riasztást

Egy NASA-szakértő szerint komoly veszélyt jelentenek azok az égitestek, amelyeket még nem sikerült azonosítani. Az aszteroida-fenyegetés kapcsán arra figyelmeztetett, hogy több ezer, városokat elpusztítani képes objektum maradhat észrevétlenül a Föld közelében.
Az Egyesült Államokban, Arizona államban, Phoenix városában 2026 elején tartott tudományos konferencián szólalt fel Kelly Fast, a NASA bolygóvédelmi tisztje. Elmondása szerint jelenleg nincs hatékony módszer arra, hogy megállítsák azokat a közepes méretű égitesteket, amelyek észrevétlenül közelíthetik meg a Földet. Az aszteroida-kutatás egyik legnagyobb kihívása éppen ezeknek az objektumoknak a felderítése.

Aszteroida-veszély: a NASA szerint több ezer „városgyilkos” égitestet nem látunk előre
Fotó: Fan Count Dooku / Pinterest / illusztrációs kép

Több ezer veszélyes égitest lehet a Föld közelében

A szakértő szerint akár 25 ezer olyan közepes méretű aszteroida is keringhet a Föld közelében, amelyek közül mindössze körülbelül 40 %-ot ismernek jelenleg a csillagászok. 

Ezek az égitestek nagyjából 150 méter átmérőjűek, és becsapódásuk regionális pusztítást okozhatna.

Miért nehéz észlelni ezeket az aszteroidákat?

Ezek a „városgyilkosként” emlegetett objektumok túl kicsik ahhoz, hogy könnyen észrevehetők legyenek, ugyanakkor elég nagyok ahhoz, hogy súlyos károkat okozzanak. Sokuk a Földdel együtt kering a Nap körül, így kevés napfényt vernek vissza, ami jelentősen megnehezíti a megfigyelésüket még a legerősebb távcsövekkel is.

Új űrtávcső segíthet a felderítésben

A probléma megoldására a NASA egy új, kifejezetten közeli égitestek felkutatására tervezett űrtávcsövet készül fellőni a következő évben. A Near-Earth Object Surveyor infravörös érzékeléssel azonosítaná az eddig rejtve maradt aszteroidákat és üstökösöket.

This illustration depicts Euclid, the near-infrared space telescope from Europe. Euclid is a part of the European Space Agency's (ESA) Cosmic Vision programme, and was launched in July 2023. It will use optical and infrared instruments to map the geometry of dark matter in the universe. Dark matter is a hypothesised type of matter that would account for gravitational forces in the universe that have no apparent origin. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
Ez az illusztráció az Euclid űrtávcsövet ábrázolja, egy európai közeli infravörös űrteleszkópot
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / AFP

Van-e mód az aszteroida eltérítésére?

Bár a NASA 2022-ben sikeresen tesztelte az aszteroida-eltérítést a DART-küldetés során, a szakértők szerint jelenleg nincs készenlétben olyan eszköz, amellyel egy hirtelen felfedezett, veszélyes objektumot meg lehetne állítani. A bolygóvédelmi programok fejlesztését főként anyagi korlátok hátráltatják.

Egyre sürgetőbb a felkészülés

A tudósok szerint a veszély nem elméleti: egy korábban azonosított égitestnek például néhány százalékos esélye van arra, hogy a következő évtizedben a Holdba csapódjon. Bár ez nem jelentene közvetlen földi katasztrófát, rávilágít arra, hogy az aszteroida-fenyegetés kezelése hosszú távú és átgondolt stratégiát igényel.

Cikkünk a New York Post tájékoztatása alapján készült.

