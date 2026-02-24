Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Az atomfegyver kérdése ismét a nemzetközi politika középpontjába került, miután Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó bejelentette: Moszkva tájékoztatni fogja az Egyesült Államokat arról, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság állítólag nukleáris technológiát vagy akár kész robbanófejeket adhatna át Ukrajna számára – írja az iz.ru.

Atomfegyver: minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet Ukrajnában

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Usakov a Rossiya 1 televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: az amerikai fél „természetesen” értesítést kap a fejleményekről, bár szerinte Washington már most is tisztában van a háttérben zajló egyeztetésekkel. Hozzátette, hogy London és Párizs lépése jelentősen befolyásolhatja Oroszország álláspontját.

A közlés előzménye, hogy az Orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája arról számolt be: a két nyugati hatalom európai alkatrészek, berendezések és technológiák titkos átadását fontolgatja, amelyek a nukleáris fegyverek fejlesztéséhez szükségesek lehetnek. A jelentés szerint még a francia gyártmányú M51.1 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta TN75 típusú robbanófeje is szóba került.

Moszkva szerint vörös vonalhoz közelít a Nyugat

Az atomfegyver vagy a nukleáris fegyverek átadásának lehetősége Moszkva szerint nemcsak politikai, hanem jogi értelemben is súlyos következményekkel járna. Az Oroszországi Föderációs Tanács felszólította Franciaországot és az Egyesült Királyságot, hogy indítsanak parlamenti vizsgálatot az ügyben.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a feltételezett terveket a nemzetközi jog kirívó megsértésének nevezte. A felsőház elnöke, Valentyina Matvijenko pedig kijelentette: Ukrajna nem nukleáris státusza nem felülvizsgálható, mivel ez az ország függetlenségének elismerésekor alapvető feltétel volt.

Az atomfegyver körüli vita így újabb szintre emelheti a már amúgy is feszült geopolitikai helyzetet, miközben a világ figyelme ismét arra irányul, vajon valóban átlépnek-e egy olyan határt, amelynek következményei beláthatatlanok lehetnek.