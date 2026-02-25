Íme 5 alvási jel, amely előre jelezheti az autizmust a babáknál

Az autizmus kutatói 44, 8-11 hónapos babát vizsgáltak. Néhányuknak autista testvére volt, ami magasabb kockázatot jelent. A kicsik két nappali alváson vettek részt: egyszer teljes csendben, egyszer halk háttérzaj mellett. A babák fejére 32 elektródával ellátott sapkát helyeztek, amely az agyhullámokat mérte. A hangszórókból 60 decibeles – egy normál beszélgetés hangerősségének megfelelő – hangokat játszottak le olyan hangerőn, amely jellemzően nem ébreszti fel a csecsemőket, számolt be a Daily Mail.

Ezt az 5 figyelmeztető jelet vizsgálták

Felületes mélyalvás

A mélyalvás könnyen megzavarható zajos környezetben

Az agy mélyalvás közben is reagál a hangokra

Felületes alvás még teljes csendben is

Fokozott érzékszervi érzékenység

Autizmusra utaló jel: rövidebb és sekélyebb alvás

A zaj hatására az alvásidő átlagosan 62 percről 50 percre csökkent. Bár ez minden babánál megfigyelhető volt, a szenzorosan érzékeny csecsemőknél sokkal erőteljesebb volt a hatás. A kutatók azt találták, hogy ezeknél a babáknál még teljes csendben is kevesebb lassú agyhullám jelentkezett – ezek felelősek azért, hogy az agy „kizárja” a külvilágot és valóban pihentető mélyalvásba kerüljön.

Kevesebb volt az úgynevezett alvási orsó és K-komplex is – ezek olyan agyi mechanizmusok, amelyek védik az alvást a külső zajoktól. Magyarán: egy ajtócsapódás vagy kutyaugatás könnyebben megzavarhatja az ilyen babák pihenését.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A szakértők hangsúlyozzák: ezek a jelek nem jelentik azt, hogy a baba biztosan autista lesz. Az autizmus hároméves kor előtt nem diagnosztizálható megbízhatóan. Dr. Anna de Laet, a kutatás vezető szerzője szerint az érzékszervi érzékenység segíthet megérteni, hogyan befolyásolják a korai idegrendszeri különbségek az alvást. Az autizmus spektrumzavarral élők akár 90 százaléka tapasztal valamilyen érzékszervi túlérzékenységet – például hangokra, fényekre vagy érintésre reagálnak fokozottan.

Miért fontos ez?

Az Egyesült Államokban minden 31. gyermeket diagnosztizálnak autizmussal. Bár már 18 hónapos korban észlelhetők jelek, a legtöbb esetben csak négyéves kor körül születik diagnózis. A kutatók szerint az alvási és érzékszervi különbségek jóval azelőtt megjelennek, hogy a társas vagy kommunikációs eltérések láthatóvá válnának. Ez pedig lehetőséget adhat a korábbi felismerésre és támogatásra. Ahogy a kutatás egyik vezetője fogalmazott: a zaj csökkentése segíthet az érzékeny babáknak, de önmagában nem oldja meg a problémát – az ő alvásuk csendben is felületesebb marad.

