Űrhajó a Föld légkörében? Baba Vanga figyelmeztetett

Az elmúlt napokban Baba Vanga jóslata ismét a figyelem középpontjába került, miután Donald Trump bejelentette: kormányzati szerveket utasít az UFO-kkal és földönkívüliekkel kapcsolatos titkosított dokumentumok felkutatására és nyilvánosságra hozatalára. A döntés új lendületet adott azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint egy esetleges űrhajó a Föld légkörében már nem csupán sci-fi forgatókönyv – írja a Daily Star.

Baba Vanga hívei szerint az sem kizárt, hogy egy űrhajó beléphet a Föld légkörébe – Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit jósolt Baba Vanga 2026-ra?

A bolgár misztikus hívei szerint 2026 kulcsfontosságú év lehet. A prófécia úgy tartja, hogy az emberiség „első kapcsolatfelvételre” készülhet egy földönkívüli intelligenciával. A beszámolók szerint Baba Vanga egy nagy űrhajót is látott, amely belép a Föld légkörébe, és egy eddig ismeretlen civilizáció jelenlétére utaló eseményeket vetített előre.

Mi van a titkosított UFO-aktákban?

A nyilvánosság számára jelenleg nem ismert pontosan, milyen információkat tartalmaznak a titkosított dokumentumok. A feltételezések szerint katonai jelentések, radarészlelések, pilóták beszámolói és olyan vizsgálati anyagok lehetnek bennük, amelyek azonosítatlan légi jelenségekről – vagyis UFO-król – szólnak. Hogy ezek valóban földönkívüliekre utalnak-e, az csak a teljes iratanyag megismerése után derülhet ki.

Miért rendelte el Trump az UFO-dokumentumok feloldását?

Donald Trump közlése szerint „óriási az érdeklődés” az ilyen jellegű ügyek iránt, ezért döntött az akták feloldása mellett. Emellett reagált arra is, hogy Barack Obama egy podcastban arról beszélt: statisztikailag nagy az esélye annak, hogy az univerzumban létezik élet. Trump azt mondta, nem tudja, léteznek-e földönkívüliek, de a nyilvánosság érdekében kész megnyitni a dokumentumokat.

Mit mondott Barack Obama az idegen élet lehetőségéről?

Barack Obama egy interjúban úgy fogalmazott: nincs bizonyítéka arra, hogy az Egyesült Államok kapcsolatba lépett volna idegen civilizációval, ugyanakkor az univerzum hatalmas mérete miatt valószínűsíthető, hogy máshol is létezhet élet. Nyilatkozata tovább erősítette az UFO-kkal kapcsolatos közbeszédet.