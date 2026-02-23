Hírlevél
bafta 2026

BAFTA 2026 legrosszabb ruhák: ilyen divatbakikat ritkán látni

Vasárnap este a londoni Royal Festival Hall előtt felvonult a filmszakma krémje, és a vörös szőnyegen idén is akadt bőven csillogás és dráma. A BAFTA 2026 legrosszabb ruhák listája azonban legalább akkora figyelmet kapott, mint a díjazottak, hiszen több világsztár is meglepő divatbakival érkezett.
bafta 2026botrányvörös szőnyeg

A BAFTA 2026 legrosszabb ruhák összeállításában olyan nevek szerepelnek, akik korábban stílusikonként tündököltek, most mégis komoly kérdéseket hagytak maguk után a vörös szőnyegen – írja a DailyMail.

bafta 2026 legrosszabb ruhái
Ezek voltak a BAFTA 2026 legrosszabb ruhái – Audrey Nuna 
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

BAFTA 2026 legrosszabb ruhák – gótikus vámpír a vörös szőnyegen

Az est egyik legmegosztóbb megjelenését Teyana Taylor produkálta. A Legjobb női mellékszereplő kategória jelöltje hatalmas gallérú, vámpír ihlette köpenyben érkezett, amely szinte teljesen eltakarta az arcát. A gótikus vámpír stílus inkább egy Tim Burton-premierre emlékeztetett, mint egy elegáns díjátadóra.

79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, Teyana Taylor attending the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Picture date: Saturday February 21, 2026.
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, US singer-songwriter and actor Teyana Taylor poses on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 22
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, February 22, 2026: Celebrities arrive at the 2026 BAFTA Film Awards at Royal Festival Hall, London..Featuring: Teyana Taylor.Where: London, United Kingdom.When: 22 Feb 2026.Credit: Cover Image
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, 22 February 2026. The BAFTA British Academy Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in Waterloo, London Pictured: Posy Sterling Credit: Cat Morley/GoffPhotos.com Ref: KGC-315/Cat Morley
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, 22 February 2026. The BAFTA British Academy Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in Waterloo, London Pictured: Leomie Anderson Credit: Cat Morley/GoffPhotos.com Ref: KGC-315/Cat Morl
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, 22 February 2026. The BAFTA British Academy Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in Waterloo, London Pictured: Leomie Anderson Credit: Cat Morley/GoffPhotos.com Ref: KGC-315/Cat Morl
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, Maya Rudolph attending the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Picture date: Saturday February 21, 2026.
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, Kirsten Dunst attending the EE BAFTA Film Awards 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, US actors Jesse Plemons and Kirsten Dunst pose on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 22,
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, Pegah Pourmand attending the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Picture date: Sunday February 22, 2026.
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, US rapper and singer Audrey Nuna poses on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 22, 2026. (Pho
79. BAFTA-gála vörös szőnyeg, 79.BAFTA-gálavörösszőnyeg, US rapper and singer Audrey Nuna poses on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 22, 2026. (Pho
Galéria: Botrányos ruhák a 79. BAFTA-gála vörös szőnyegén
1/12
Teyana Taylor

A visszafogott elegancia helyett túlzó ’80-as évek hangulat lengte körül Kirsten Dunst megjelenését. A hatalmas, rózsaszín puffos ujjakkal ellátott kabát sokak szerint inkább egy örömanya outfitre hasonlított.

A divattervező Pegah Pourmand sem aratott osztatlan sikert a forró rózsaszín, combig felsliccelt sellőszoknyával és áttetsző felsővel.

Az est további meglepetései között szerepelt Erin Doherty és Leomie Anderson, akik szintén felkerültek a BAFTA 2026 legrosszabb ruhák listájára.

Ennyire szexik még sosem voltak? Nézze meg a BAFTA legforróbb pillanatait

London ismét a reflektorfény középpontjába került a brit filmvilág legnagyobb estéjén. A BAFTA 2026 vörös szőnyeg idén nemcsak a díjakról, hanem a szexibb, dögösebb és merészebb ruhakölteményekről is szólt.

 

 

