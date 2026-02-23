BAFTA 2026 legrosszabb ruhák: ilyen divatbakikat ritkán látni

A BAFTA 2026 legrosszabb ruhák összeállításában olyan nevek szerepelnek, akik korábban stílusikonként tündököltek, most mégis komoly kérdéseket hagytak maguk után a vörös szőnyegen – írja a DailyMail.

Ezek voltak a BAFTA 2026 legrosszabb ruhái – Audrey Nuna

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

BAFTA 2026 legrosszabb ruhák – gótikus vámpír a vörös szőnyegen

Az est egyik legmegosztóbb megjelenését Teyana Taylor produkálta. A Legjobb női mellékszereplő kategória jelöltje hatalmas gallérú, vámpír ihlette köpenyben érkezett, amely szinte teljesen eltakarta az arcát. A gótikus vámpír stílus inkább egy Tim Burton-premierre emlékeztetett, mint egy elegáns díjátadóra.