BAFTA 2026 legrosszabb ruhák: ilyen divatbakikat ritkán látni

A BAFTA 2026 legrosszabb ruhák összeállításában olyan nevek szerepelnek, akik korábban stílusikonként tündököltek, most mégis komoly kérdéseket hagytak maguk után a vörös szőnyegen – írja a DailyMail.
BAFTA 2026 legrosszabb ruhák – gótikus vámpír a vörös szőnyegen
Az est egyik legmegosztóbb megjelenését Teyana Taylor produkálta. A Legjobb női mellékszereplő kategória jelöltje hatalmas gallérú, vámpír ihlette köpenyben érkezett, amely szinte teljesen eltakarta az arcát. A gótikus vámpír stílus inkább egy Tim Burton-premierre emlékeztetett, mint egy elegáns díjátadóra.
A visszafogott elegancia helyett túlzó ’80-as évek hangulat lengte körül Kirsten Dunst megjelenését. A hatalmas, rózsaszín puffos ujjakkal ellátott kabát sokak szerint inkább egy örömanya outfitre hasonlított.
A divattervező Pegah Pourmand sem aratott osztatlan sikert a forró rózsaszín, combig felsliccelt sellőszoknyával és áttetsző felsővel.
Az est további meglepetései között szerepelt Erin Doherty és Leomie Anderson, akik szintén felkerültek a BAFTA 2026 legrosszabb ruhák listájára.
