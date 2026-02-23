Ennyire szexik még sosem voltak? Nézze meg a BAFTA legforróbb pillanatait

Hírlevél
Rendkívüli

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
London ismét a reflektorfény középpontjába került a brit filmvilág legnagyobb estéjén. A BAFTA 2026 vörös szőnyeg idén nemcsak a díjakról, hanem a szexibb, dögösebb és merészebb ruhakölteményekről is szólt.
vörös szőnyegBAFTAszexi képekruha

A londoni Royal Festival Hall előtt egymást érték a drámai uszályok, mély dekoltázsok és kivágások, miközben a 2026 BAFTA díjátadó ruhák már az első percekben felrobbantották a közösségi médiát. A BAFTA 2026 legszexibb ruhái között volt áttetsző csipke, testhez simuló szabás és élénk vörös estélyi ruha vörös szőnyegen — minden, ami szemnek ingere – írj a HarpersBazaar.

BAFTA 2026 vörös szőnyeg – galériánkban az este legszexibb és legdögösebb ruhái Londonból.
Fotó: AFP/Adrian Dennis / AFP/Adrian Dennis

Emma Stone karakteres, nyakpántos ruhája elegáns volt, mégis hangsúlyosan nőies, míg Kate Hudson élénkpiros, vállról lecsúszó darabja hosszú uszállyal vonzotta a tekinteteket. Sadie Sink mentazöld ruhája fiatalos és játékos volt, miközben megmutatta formás lábait, Odessa A’zion pedig fekete csipkében és áttetsző anyagban érkezett — a BAFTA 2026 vörös szőnyeg egyik legmerészebb választásaként. Renate Reinsve kivágásokkal operáló szettje modern, mégis kifejezetten szexi hatást keltett.

Galéria: Ezek voltak a 79. BAFTA-gála legszexibb ruhái
1/12
Ellie Bamber brit színésznő a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén

Boríthatja az Oscart a BAFTA: itt vannak a 2026-os díjazottak

Nagyot ment az Egyik csata a másik után, a Frankenstein és a Bűnösök is az angol filmes Oscaron. Ők a BAFTA 2026 díjazottjai.

