Ennyire szexik még sosem voltak? Nézze meg a BAFTA legforróbb pillanatait

A londoni Royal Festival Hall előtt egymást érték a drámai uszályok, mély dekoltázsok és kivágások, miközben a 2026 BAFTA díjátadó ruhák már az első percekben felrobbantották a közösségi médiát. A BAFTA 2026 legszexibb ruhái között volt áttetsző csipke, testhez simuló szabás és élénk vörös estélyi ruha vörös szőnyegen — minden, ami szemnek ingere – írj a HarpersBazaar.

BAFTA 2026 vörös szőnyeg – galériánkban az este legszexibb és legdögösebb ruhái Londonból.

Fotó: AFP/Adrian Dennis / AFP/Adrian Dennis

Emma Stone karakteres, nyakpántos ruhája elegáns volt, mégis hangsúlyosan nőies, míg Kate Hudson élénkpiros, vállról lecsúszó darabja hosszú uszállyal vonzotta a tekinteteket. Sadie Sink mentazöld ruhája fiatalos és játékos volt, miközben megmutatta formás lábait, Odessa A’zion pedig fekete csipkében és áttetsző anyagban érkezett — a BAFTA 2026 vörös szőnyeg egyik legmerészebb választásaként. Renate Reinsve kivágásokkal operáló szettje modern, mégis kifejezetten szexi hatást keltett.